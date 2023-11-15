۲ پکیج تصفیه فاضلاب در پروژه مسکن مهر قوچان نصب شد

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای هفت کیلومتر خط انتقال و چهار کیلومتر شبکه داخلی در مسکن مهر قوچان، ظرفیت تصفیه فاضلاب این دو واحد را ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز اعلام و اظهار کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال در اجرای این پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مسکن مهر قوچان را شامل هزار و ۸۰۰ واحد اعلام کرد که برای ۹۰۰ واحد انشعاب آب واگذار شده است و با راه اندازی این پکیج ها امکان واگذاری انشعاب فاضلاب در فاز نخست به ۱۵۰ و احد فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فراخوان واگذاری انشعاب به واحدهای مسکن مهر اعلام کرد: عملیات نصب دو پکیج دیگر با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار و پیگیری آبفا قرار دارد که توان تصفیه فاضلاب را به ۸۰۰ متر مکعب در شبانه روز افزای می‌دهد.

به گفته امامی در قالب طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر قوچان هم ۲۷ کیلومتر شبکه جمع آوری و ۵.۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است.