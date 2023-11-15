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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی:

۲ پکیج تصفیه فاضلاب در پروژه مسکن مهر قوچان نصب شد

۲ پکیج تصفیه فاضلاب در پروژه مسکن مهر قوچان نصب شد

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از نصب دو واحد پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر در شهرستان قوچان خبر داد.

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای هفت کیلومتر خط انتقال و چهار کیلومتر شبکه داخلی در مسکن مهر قوچان، ظرفیت تصفیه فاضلاب این دو واحد را ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز اعلام و اظهار کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال در اجرای این پروژه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مسکن مهر قوچان را شامل هزار و ۸۰۰ واحد اعلام کرد که برای ۹۰۰ واحد انشعاب آب واگذار شده است و با راه اندازی این پکیج ها امکان واگذاری انشعاب فاضلاب در فاز نخست به ۱۵۰ و احد فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فراخوان واگذاری انشعاب به واحدهای مسکن مهر اعلام کرد: عملیات نصب دو پکیج دیگر با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار و پیگیری آبفا قرار دارد که توان تصفیه فاضلاب را به ۸۰۰ متر مکعب در شبانه روز افزای می‌دهد.

به گفته امامی در قالب طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر قوچان هم ۲۷ کیلومتر شبکه جمع آوری و ۵.۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است.

کد مطلب 5940034

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