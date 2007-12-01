دکتر احمد نظری محقق ایرانی دانشگاه مریلند بالتیمور کونتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت : مطالعات گروهی ما که تقریبا از سال 2000 آغاز شده و به مراحل مهمی نزدیک شده بر چگونگی ایجاد ترک و شکاف های فوق العاده ریز در مهمترین بخش از دندان متمرکز است.

وی افزود : با توجه به این اصل مهم که برخورداری از دندانهای سالم تاثیر شگرفی بر طول عمر دارد، تحقیقات گسترده ای را درخصوص شتاب رشد ترک ها در بخش مهمی از دندان انسان موسوم به دنتین (Dentin) آغاز کرده ایم. دنتین بافت سخت بیولوژیکی است که بخش اعظمی از دندان را تشکیل می دهد.

این محقق ایرانی ادامه داد : به جهت کوچک بودن این بخش، مطالعاتی که تا پیش از در نقاط مختلف جهان انجام شده است بر نمونه هایی نظیر عاج فیل یا دندان گاو متمرکز بوده است.

به گزارش مهر ، دکتر نظری افزود : شاید یکی از جالب توجه ترین نکات مربوط به پروژه ما استفاده از دنتین طبیعی دندان انسان است که با بررسی ترک های آن می توانیم نتایج و اطلاعات کاملا کاربردی را ارایه کنیم و در ادامه درمان های موثری را نیز جستجو کنیم.

دکتر نظری که دوره دکتری خود را در رشته مکانیک می گذراند، گفت : برای خودم نیز جالب توجه بود که چرا با توجه به رشته تحصیلی ام به دندان و تخصص های مربوط به آن کشیده شده ام. علت اصلی این کشش فعالیت تحقیقاتی همسرم در رشته دندانپزشکی بوده است و همین مساله موجب شد که از سال 2000 با همکاری پروفسور آرولا تحقیقات گسترده ای را درخصوص علل پیدایش ترک های دندانی آغاز کنیم.

به گزارش مهر ، این محققان از چندی پیش تحقیقاتی را بر روی این نکته آغاز کرده بود که چرا دندان برخی از نژادها از جمله چینیها نسبت به سایر گروهها نسبت به ترک خوردن مستعدتر هستند.

دکتر نظری و سایر اعضای گروه تحقیقاتی پروفسور آرولا در این پروژه فشاری که در جریان عمل متناوب جویدن بر دندانها وارد می شود را بر روی دنتین نیز اعمال کردند تا همه چیز برای ارایه نتایجی واقع مهیا شود.



این محقق ایرانی در ادامه به مهر گفت : از آنجا که این قطعه در حد استاندارد نیست باید فرمولی ارایه می کردیم که با استفاده از آن نرخ رشد شکاف در دندان با اندازه واقعی را محاسبه کنیم و اکنون برای نخستین بار در جهان این کار را انجام داده ایم.

دکتر نظری افزود : قطعه دنتنی که بر روی آن کار کرده ایم بزرگترین قطعه از این جنس در جهان است که تا به حال از دندان طبیعی استخراج شده است. ابعاد آن 6 در4 در 2 میلیمتر بوده و با استفاده از آن دیگر نیازی به استفاده از عاج فیل و دندان گاو در جریان مطالعات تحقیقاتی نیست. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به رغم شباهت های ساختاری که وجود دارد نتایج حاصله از انجام تحقیقات مشابه بر روی دندان گاو و عاج فیل نمی توانند چندان قابل اطمینان باشند.

وی گفت : نگرش ما در این پروژه پیدا کردن علت ترک برداشتن دندان است چون در این صورت ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از آنها فرآیندی نه چندان سخت خواهد بود.

این محقق ایرانی با انتقاد از تکنیک های مورد استفاده از سوی بسیاری از دندانپزشکان در سراسر جهان گفت : استفاده از مته ای مشابه برای دندان افراد مسن و جوان کار اشتباهی است چون مقاومت این دندانها متناسب با سن دارندگان آنهاست.

وی ادامه داد : ما در بررسی های خود درخصوص 105 دندان ترک برداشته و شکسته شده متوجه شدیم 95 عدد از آنها قبلا توسط دندانپزشکان ترمیم شده بودند که این خود نشان دهنده تاثیر مخرب استفاده از تکنیک های نادرست در ترمیم دندانهاست.

به گزارش مهر دکتر نظری که تنها شبیه ساز رایانه ای این پروژه است در ادامه به مهر گفت : این پروژه به جهت کاربردی بودن آن مورد حمایت قاطع بنیاد ملی علوم آمریکا و دانشگاه مریلند قرار گرفته و دو شرکت سرشناس و متخصص در عرصه تاج دندان و تولید خمیردندان در آمریکا نیز حمایت خود را از ما و تحقیقاتمان ابراز داشته اند.

احمد نظری محقق ایرانی دانشگاه مریلند آمریکا، هم اکنون دوره دکترای خود را در رشته مکانیک سپری می کند. وی که مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک در سال 1988 و از دانشگاه آزاد در تهران اخذ کرد در سال 2002 نیز مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته از دانشگاه کالیفرنیا در دیویس دریافت نمود.