قمی ها در حمایت از مردم مظلوم غزه راهپیمایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری رئوف ظهر چهارشنبه در جمع نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: از روز ۱۵ مهرماه که عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی صورت گرفت، راهپیمایی‌ها و تجمعات گوناگونی از سوی اقشار مختلف مردم در حمایت از فلسطین و غزه در استان قم برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: طی این مدت تقریباً هر روز مراسمی در راستای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در استان قم از سوی نهادهای مختلف برگزار شده است و مطالبات مردمی در زمینه برگزاری اجتماعات بزرگ علیه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی افزود: ستاد قدس و انتفاضه فلسطین تصمیم گرفتند تا راهپیمایی گسترده‌ای در سراسر کشور برپا کنند که این راهپیمایی در شهر مقدس قم نیز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ذاکری بیان داشت: راهپیمایی مردم قم در دفاع از مردم مظلوم فلسطین روز شنبه هفته آینده همزمان با سراسر کشور از میدان فلسطین جنب مصلای قدس قم تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

وی گفت: مسیر راهپیمایی از خیابان شهدا تا خیابان ارم و صحن امام رضا (ع) حرم بانوی کرامت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم عنوان داشت: شامگاه جمعه نیز مراسم یادبود شهدای غزه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با مداحی میثم مطیعی برگزار می‌شود.