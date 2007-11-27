نبیه بری تاکید کرد: فقط اسرائیل از کنفرانس آناپولیس سود می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری درگفتگو با روزنامه السفیر با تاکید براین موضوع که تنها طرفی که از کنفرانس آناپولیس سود می برد رژیم اسرائیل است، با تصمیم کابینه فواد سنیوره نخست وزیر لبنان برای شرکت در این کنفرانس مخالفت کرد.

رئیس پارلمان لبنان درادامه این پرسش را مطرح کرد که فایده مشارکت در این کنفرانس چیست؟ و ازآن چه انتظاری دارند و چرا اینها عجله می کنند؟

نبیه بری درادامه تصریح کرد: صحیح است که هرکشور عربی که می خواهد به این کنفرانس برود دلیلی دارد، اما اینان به کجا می روند، نه مزارع شبعا، نه تجاوزات اسرائیل و نه حتی مسئله اسرا و دیگر مسائل در برنامه کاری این کنفرانس گنجانده نشده است.

نبیه بری درادامه خطاب به لبنانی هایی که درنظر دارند در کنفرانس آناپولیس شرکت کنند گفت: دربرابر شما قطعنامه 1701 قرار دارد و سربازان چند کشور در جنوب کشورتان مستقر هستند. چه چیزی را می خواهید به دست آورید؟ درگذشته قطعنامه 425 را که به منزله حقانیت ما در اراضی جنوبی لبنان بود، در اختیار داشتیم اما به کنفرانس مادرید رفتید و هم اکنون با دردست داشتن قطعنامه 1701 این اقدام را بار دیگر تکرار می کنید.

طارق المتری وزیر فرهنگ کابینه فواد سنیوره اخیرا اعلام کرد که لبنان درنشست آناپولیس شرکت می کند.

کنفرانس آناپولیس پس فردا سه شنبه در منطقه آناپولیس واشنگتن برگزار می شود.