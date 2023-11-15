سرهنگ پاسدار سید محمود جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شعار محوری امسال در هفته بسیج «بسیج، امید ملت ایران» است خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های بسیج محرومیت‌زدایی در حوزه‌های راه، آب، برق و… است که در این هفته نیز دوتیم پزشکی به مناطق محروم اعزام خواهیم کرد.

فرمانده سپاه لامرد افزود: در هفته بسیج هشت برنامه ورزشی به اجرا در خواهد آمد، و ۱۴ یادواره شهدا نیز در شهرستان لامرد انجام خواهد شد.

او با بیان این مطلب که نشست جهاد تبیین به عنوان مهم‌ترین برنامه که مدنظر رهبری نیز است در قالب ۱۸ برنامه به اجرا در خواهد آمد افزود: رزمایش اردوهای جهادی توسط گروه جهادی در قالب هفت گروه جهادی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: نذر خون، اکران ۸ مورد فیلم ارزشی، نمایش اقتدار گشت‌های رضویون، اجرای اردوی راهیان پیشرفت بسیج از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ جعفری در پایان با بیان این مطلب که بسیج لشکر مخلص خداست اظهار کرد: حضور در صبحگاه مدارس در قالب ۳۵ برنامه و دورهمی و تجلیل از رزمندگان در قالب ده گروه نیز در هفته بسیج انجام خواهد شد.