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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان:

۹۹ هزار بانوی اصفهانی تاثیرگذار در دفاع مقدس تجلیل می‌شوند

۹۹ هزار بانوی اصفهانی تاثیرگذار در دفاع مقدس تجلیل می‌شوند

اصفهان- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان از تجلیل از ۹۹ هزار بانوی اصفهانی تاثیرگذار در دفاع مقدس خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت ۲۵ آبان روز اصفهان برگزار شد، َبا بیان اینکه اصفهانی‌ها در تاریخ دفاع مقدس و جبهه مقاومت همواره نقشی بی بدیل داشتند، اظهار داشت: عملیات محرم و نقش اصفهان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد. لشکر ۱۴ امام حسین (ع) استان اصفهان در این عملیات بیش از یک هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرد.

وی خاطرنشان کرد: روز ۲۵ آبان ۱۳۶۱ نقطه عطفی بود که ۳۷۰ شهید گلگون کفن روی دست مردم اصفهان تشییع شدند و بلافاصله همان روز و روزهای بعد مابقی شهدا از گروه‌های مختلف تشییع و به خاک سپرده شدند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با بیان اینکه اصفهان در طول هشت سال جنگ تحمیلی از این روزها بسیار داشته است، ابراز داشت: با استقرار دولت سیزدهم و مجموعه شجاع مسئولان استان اصفهان، ۲۵ آبان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان ثبت شد.

رضایی با بیان اینکه محور برنامه‌های هفته اصفهان توسط شهرداری اصفهان، سپاه، بسیج و حوزه هنری و شهرستان‌ها مشخص شده است، افزود: فردا پنجشنبه ویژه برنامه ۲۵ آبان در گلستان شهدا برگزار می‌شود و سردار سلامی در این برنامه سخنرانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: رونمایی از نشان کنگره ۲۴ هزار شهید استان اصفهان، رونمایی از ۲۵ جلد کتاب و تجلیل از خانواده‌های شهدای جبهه مقاومت از دیگر برنامه‌های فردا است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه امسال در هفته اصفهان برنامه تجلیل از بانوان تأثیرگذار در دفاع مقدس را خواهیم داشت، گفت: امسال از یک میلیون بانوی تأثیر گذار در دفاع مقدس در سراسر کشور تجلیل می‌شود که در هفته اصفهان نیز از تعدادی از بانوان تأثیر گذار اصفهانی مانند مادران و همسران شهدا تجلیل خواهیم کرد.

رضایی افزود: همچنین از هفته اصفهان تا پایان سال از ۹۹ هزار بانوی تأثیرگذار در دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.‌

کد مطلب 5940288

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