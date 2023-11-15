به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت ۲۵ آبان روز اصفهان برگزار شد، َبا بیان اینکه اصفهانی‌ها در تاریخ دفاع مقدس و جبهه مقاومت همواره نقشی بی بدیل داشتند، اظهار داشت: عملیات محرم و نقش اصفهان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد. لشکر ۱۴ امام حسین (ع) استان اصفهان در این عملیات بیش از یک هزار و ۲۵۰ شهید تقدیم انقلاب کرد.

وی خاطرنشان کرد: روز ۲۵ آبان ۱۳۶۱ نقطه عطفی بود که ۳۷۰ شهید گلگون کفن روی دست مردم اصفهان تشییع شدند و بلافاصله همان روز و روزهای بعد مابقی شهدا از گروه‌های مختلف تشییع و به خاک سپرده شدند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با بیان اینکه اصفهان در طول هشت سال جنگ تحمیلی از این روزها بسیار داشته است، ابراز داشت: با استقرار دولت سیزدهم و مجموعه شجاع مسئولان استان اصفهان، ۲۵ آبان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان ثبت شد.

رضایی با بیان اینکه محور برنامه‌های هفته اصفهان توسط شهرداری اصفهان، سپاه، بسیج و حوزه هنری و شهرستان‌ها مشخص شده است، افزود: فردا پنجشنبه ویژه برنامه ۲۵ آبان در گلستان شهدا برگزار می‌شود و سردار سلامی در این برنامه سخنرانی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: رونمایی از نشان کنگره ۲۴ هزار شهید استان اصفهان، رونمایی از ۲۵ جلد کتاب و تجلیل از خانواده‌های شهدای جبهه مقاومت از دیگر برنامه‌های فردا است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان با بیان اینکه امسال در هفته اصفهان برنامه تجلیل از بانوان تأثیرگذار در دفاع مقدس را خواهیم داشت، گفت: امسال از یک میلیون بانوی تأثیر گذار در دفاع مقدس در سراسر کشور تجلیل می‌شود که در هفته اصفهان نیز از تعدادی از بانوان تأثیر گذار اصفهانی مانند مادران و همسران شهدا تجلیل خواهیم کرد.

رضایی افزود: همچنین از هفته اصفهان تا پایان سال از ۹۹ هزار بانوی تأثیرگذار در دفاع مقدس تجلیل خواهد شد.‌