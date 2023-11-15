به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رحمتی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان برتر در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این استان یک درصد مساحت کشور، یک درصد جمعیت کشور و ۱.۳ درصد واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از نظر میزان واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در رتبه بیست و چهارم کشور قرار دارد و به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری در رتبه هفدهم است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان ۲۹ محصول وجود دارد که به لحاظ تولید و تک محصول بودن در ردیف کالاهای استراتژیک قرار دارند که از آن جمله می‌توان به ورق قلع اندود، چادر مشکی، خوراک ماهیان سردابی، خوراک میگو و… اشاره کرد.

رحمتی عنوان کرد: در چهارمحال و بختیاری دو زنجیره ارزش تعریف شد که شامل زنجیره ارزش ماهیان سردابی و بادام هستند، در زنجیره ارزش ماهیان سردابی، ۵۷ درصد واحدها در حوزه فراوری و تولید خوراک آبزیان و تنها واحد فراواری بادام در حوزه صمت قرار دارد در حالی که این محصولات کاملاً کشاورزی هستند.

وی با اشاره به اینکه پایش‌های مختلفی در مجموعه چهارمحال و بختیاری انجام گرفت تا بتوانیم کسری و عقب ماندگی را رفع کنیم، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۱۱۴ واحد صنعتی در استان در حال فعالیت هستند و تنها در ۶ ماهه امسال ۹۰ واحد تولیدی جدید به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این استان ۵۷ هزار واحد صنفی و ۱۵۵ واحد معدنی وجود دارد.

رحمتی تصریح کرد: در حوزه معادن در چهارمحال و بختیاری عقب‌افتادگی زیادی وجود دارد و بیشتر در زمینه معادن سنگ لاشه کار شده است اما با پیگیری‌های انجام گرفته محدوده‌های معدنی بیشماری ازجمله سنگ آهن، منگنز و… در استان کشف شد.

وی یادآور شد: خاک نسوز چهارمحال و بختیاری یکی از بهترین خاک‌های نسوز در کشور است که فاز دوم این مجموعه معدنی در دست مزایده است که به زودی به چرخه تولید بازمی‌گردد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اگرچه در سند توسعه استان صنعت در ردیف‌های پایین‌تر قرار دارد اما صنعت توانسته بیش از ۴۰ درصد اشتغال استان را تأمین کند.

رحمتی افزود: سهم چهارمحال و بختیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی بسیار کم است، با پیگیری‌های تیم اقتصادی استان، دو هلدینگ بزرگ وارد استان شد و قرار است بعد از بررسی شرایط در حوزه سرمایه‌گذاری در استان ورود کنند.

وی ادامه داد: ۲ هزار و ۱۱۶ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که ۵۴۳ مورد از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که آماده نصب ماشین‌آلات هستند و نیازمند تسهیلات بانکی هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی استان نیازمند ماده اولیه هستند. رحمتی خاطرنشان کرد: صادرات محصولات از مبدا چهارمحال و بختیاری رشد ۸۵ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود مجموعه صمت در کشور به استان چهارمحال و بختیاری نگاه ویژه‌ای داشته باشد.