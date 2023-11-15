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۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۵۷

معاون وزیر راه و شهرسازی:

خراسان رضوی رتبه دوم نوسازی مسکن را در کشور کسب کرد

خراسان رضوی رتبه دوم نوسازی مسکن را در کشور کسب کرد

مشهد- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رتبه دوم خراسان رضوی در عملکرد نوسازی مسکن در سطح کشور این مهم را حاصل تعامل و هم افزایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شامگاه چهارشنبه در دیدار با یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی با اشاره به رتبه دوم خراسان رضوی در عملکرد نوسازی مسکن در سطح کشور این مهم را حاصل تعامل و هم افزایی سازمان‌ها و ادارات با راهبری استاندار خراسان رضوی دانسته و از اقدامات نوین استان در تهیه بومی سازی بسته‌های تشویقی قدردانی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: الگو بودن خراسان رضوی در بخش‌های مختلف, از برنامه ویژه در بافت اطراف حرم و تعاملات صورت گرفته با شهرداری و متولیان این حوزه با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی قابل تقدیر است.

وی اقدامات انجام شده در نیازسنجی بافت اطراف حرم را ارزشمند و خدمات برای زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را مفید دانست.

کد مطلب 5940361

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