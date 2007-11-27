بوش توافق فلسطینیها و رژیم صهیونیستی را "مصالحه دشوار" خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" دیشب در این ضیافت شام که در محل وزارت خارجه این کشور برگزار شد، خطاب به مدعوین گفت: ما اینجا گرد آمده ایم برای یک هدف مشترک؛ تشکیل دو کشور دموکراتیک فلسطین و اسرائیل که در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند، اما رسیدن به این هدف مستلزم مصالحه های دشوار است و اسرائیلیها و فلسطینیها رهبرانی انتخاب کرده اند که به انجام این مصالحه ها متعهد هستند.

بوش همچنین اطمینان داد که مصمم به پایان دادن به مناقشه خاورمیانه است و افزود: رسیدن به این هدف مستلزم تعهد همسایگان به صلح بین اسرائیل و یک کشور جدید فلسطین است و من از حضور بسیاری از آنان در اینجا امیدوار شده ام.

رئیس جمهور آمریکا پیش از ضیافت دیشب به طور جداگانه با "ایهود اولمرت"، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرده بود. وی به ابومازن گفت: ما امید بسیار زیادی داریم که این کنفرانس به آغاز مذاکرات حل دائم مسئله منجر شود.