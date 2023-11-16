حجت‌الاسلام محسن مظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان، اظهار داشت: ۲۵ آبان‌ماه روز حماسه و ایثار مردمانی مجاهد و خستگی ناپذیر اصفهان است. روزی که مردم دیار نصف جهان ثابت کردند، عشق به ولایت و ائمه اطهار در اعماق وجودشان ریشه دارد و در تبعیت از ولی امر زمان خویش از هیچ ایثاری، حتی بذل جان خود و عزیزان‌شان در دفاع از کشور و مکتب پروایی ندارند.

وی با بیان اینکه ۲۵ آبان ظهور یکی از بزرگترین معروف‌های اسلامی به نام ایثار، گذشت و جهاد است که در اصفهان اتفاق افتاد، افزود: مردم اصفهان نه‌تنها جوان‌های خود را برای حفظ دین، حکومت و مرزهای کشور تقدیم کردند بلکه خود آنها با استقبال باشکوه و بی‌نظیر شهدا را تشییع و به خاک سپردند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تصریح کرد: با گذشت دو روز از ۲۵ آبان مردم اصفهان چندین هزار نفر از جوانان خود به جبهه‌های حق علیه باطل برای حفظ ارزش‌های و حاکمیت اعزام کردند.

حجت الاسلام مظاهری با اشاره به اینکه ایثار، گذشت، جهاد و جانفشانی از صفات حسنه و الهی مردم اصفهان است، عنوان کرد: این صفات هنوز در موضوعات مختلف ادامه دارد. آنجایی که بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله در کشور رخ می‌دهد استان اصفهان جزو اولین استان‌هایی است که بیشترین کمک را به آسیب‌دیدگان ارسال و تیم‌های جهادی خود را اعزام می‌کند.

وی اضافه کرد: ۲۵ آبان ظهور و شکوه خود را در شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد علمی که در بین جوانان اصفهانی در حال انجام است و رتبه علمی کشور و استان را در سطح بالا نگاه داشته و تولیدات علمی که در این دانش‌بنیان رقم می‌خورد و بی‌نظیر است نشان می‌دهد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان خاطر نشان کرد: ۲۵ آبان را در خدمت‌ها مختلفی که کشاورزان و اصناف مختلف جامعه انجام می‌دهند و به مردم خدمت می‌کنند و این عرصه خدمت را چه در حوزه صنعت و چه در حوزه‌های دیگر در اختیار همه کشور گذاشتند می‌توان یافت.

حجت‌الاسلام مظاهری یادآور شد: ظهور ۲۵ آبان یعنی ظهور خدمت، ایثار و گذشت که در بین مردم ما این صفات فراوان وجود دارد.