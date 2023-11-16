به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مختاری گفت: در راستای تامین امنیت غذایی در کشور، توانمند سازی جوامع محلی و بهبود اراضی رها شده در روستاها، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تدابیری را به اجرا درآورده است.

رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه یکی از این اقدامات تولید و کاشت گون است، تصریح کرد: این طرح در نهالستان با حمایت و همراهی علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام می‌شود.

مختاری با بیان اینکه امیدواریم این طرح با موفقیت به پایان برسد، افزود: در صورتی که این گون‌ها به ثمر برسند، برای روستاها و مراتعی که اراضی رها شده دارند شرایط بهتری ایجاد می‌کند.

رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اظهار کرد: طرحی که در حال حاظر در نهالستان کوشکن اجرا می‌شود طرحی در خصوص گونه‌های گون و گونه‌های بومی در حال انقراض استان زنجان است.

مختاری با بیان اینکه ۴ گونه از گون در ۴ قطعه جداگانه و با مساحت ۳۰۰ متر کاشت و نگهداری می‌شود، تشریح کرد: این گونه‌های گون دارای تولید بالا بوده و با توجه به اینکه گونه‌های خوش خوراکی هستند برای غنی سازی مراتع نیز استفاده می‌شود.