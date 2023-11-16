به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتقی شاهچراغی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: وزارت کشور براساس راهبرد و فرمایشات مقام معظم رهبری در انتخابات پیش رو چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت را در دستور کار قرار داده است و برنامه ریزی و اقدامات اجرایی ستاد انتخابات حول این محورها انجام می‌شود.

وی با اشاره به رسالت علما و روحانیت در روشنگری و تبیین موضوعات گفت: علما و خطبای دینی به عنوان محل رجوع و اعتماد مردم نقش مؤثری در افزایش مشارکت عمومی و همبستگی اجتماعی و فعال نمودن گروه‌های مردمی دارند و برگزاری یک انتخابات باشکوه نیازمند نقش آفرینی همه نخبگان در این عرصه است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برنامه‌ریزی های صورت گرفته در بخش سلامت انتخابات طبق چارچوب مشخص شده قانون افزود: در مراحلی از روند برگزاری انتخابات از جمله پیش ثبت نام، ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام شده است و اجرای رأی گیری الکترونیکی هم در یک هشتم از حوزه‌های انتخابیه انجام خواهد شد.

شاهچراغی در ادامه بیان داشت: در موضوع رقابت علی رغم اینکه رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی صرفاً سیاسی نیست و بخش از آن منطقه‌ای و محلی است اما بسترها برای حضور و نقش آفرینی تمامی گروه‌های سیاسی در چهارچوب قوانین کشور در این عرصه فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات افزود: تاکنون از همه گروه‌های سیاسی برای حضور در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند و حضور دارند مگر افرادی که براساس قانون از جمله مسائل حقوقی احراز صلاحیت نشدند که البته مطابق با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی امکان پیگیری این افراد نیز بعد از ثبت اعتراض در هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان فراهم است.

شاهچراغی اظهار داشت: کاهش مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور از موضوعات راهبردی کلان رسانه‌های دشمن است و آنها با تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای که انجام می‌دهند یاس و ناامیدی در مردم را پیگیری می‌کنند