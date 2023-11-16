۲۲۰ دانش آموز دختر از ملارد به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تیموری راد صبح پنج شنبه و در حاشیه آئین بدرقه دانش آموزان به اردوی راهیان نور که در گلزار شهدای ملارد برگزار شد، گفت: در اولین مرحله سال تحصیلی جدید با حمایت مسئولان شهرستان، امروز ۲۲۰ دانش آموز دختر با ۶ دستگاه اتوبوس راهی سرزمین‌های نور شدند.

وی افزود: با مصوبه ستاد راهیان نور شهرستان پس از آماده سازی مقدمات سفر، بیش از ۲۵۰ دانش آموز پسر نیز به این اردوی معنوی اعزام خواهند شد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد: در آئین بدرقه دانش آموزان، فرماندار محترم، فرمانده سپاه، بخشدار صفادشت، مدیر اداره اوقاف و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان حضور داشتند.