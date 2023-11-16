به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه هفته آینده نهایی خواهد شد تا با تصویب در مجلس برای تأیید به شورای نگهبان برود.

وی تصریح کرد: در برنامه هفته توسعه مجلس استقلال بانک مرکزی را به تصویب رساند تا تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب قوانین و استقلال کامل انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای سال در مهار تورم و رشد تولید، کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت‌های همه‌جانبه را از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام داده و انتظار می‌رود با موانع و قوانین مخل این حوزه و ترک فعل‌ها مقابله شود.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: ما امروز به ارزآوری به جای ارزبری نیاز داریم و در این زمینه اگر تولیدکننده و صادرکنندگان ما مورد حمایت قرار نگیرند، قطعاً با دغدغه‌ها و مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهیم شود.

وی از گره‌گشایی تجار و صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از صندوق توسعه ملی و ارز مورد نیاز کشور، ضرورت دارد تا معافیت پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات زیر یک میلیون دلار مورد توجه قرار گیرد تا در استان اردبیل بخش عظیمی از موانع برطرف شود.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بحث واردات ماشین‌آلات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز با تصویب مجلس تسهیل‌گری خاصی انجام شد و امیدواریم همه فعالان نظام اقتصادی بتوانند از شرایط به وجود آمده استفاده کنند.

وی بیان کرد: در حوزه استانی نیز با پیگیری‌های انجام شده از طریق وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب‌زمینی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه سخنان خود یادآور شد: این صادرات برای تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود تا از ۸۵۰ هزار تن سیب‌زمینی تولیدی استان ۲۵۰ هزار تن نیاز استان تأمین و ۵۰۰ هزار تن سیب‌زمینی صادر شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در استان اردبیل انبار مکانیزه و صنایع تبدیلی مناسبی در حوزه سیب‌زمینی نداریم و کشاورزان چشم انتظار صادرات این محصول هستند تا دچار ضرر و زیان نشوند.

وی گفت: در کنار پیگیری این امور، ما از طریق بانک صادرات برای تکمیل محور اردبیل – سرچم ۱۵۰ میلیارد تومان منابع بانکی دریافت کردیم تا این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در استان اردبیل حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، حمایت همه‌جانبه و قابل توجه است در حالی که در سایر استان‌ها چنین خبری در حمایت از تولید نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در سطح ملی و استان اردبیل بحث تولید و صادرات تقویت شده و دلگرمی بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم.