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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

نایب رییس کمیسون اقتصادی مجلس:

صادرات سیب‌زمینی از هفته آینده آغاز می‌شود/ استقلال بانک مرکزی

صادرات سیب‌زمینی از هفته آینده آغاز می‌شود/ استقلال بانک مرکزی

اردبیل- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرات سیب زمینی از استان اردبیل از هفته آینده آغاز می‌شود تا بیش از ۵۰۰ هزار تن سیب‌زمینی انبارها به کشورهای همسایه صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه هفته آینده نهایی خواهد شد تا با تصویب در مجلس برای تأیید به شورای نگهبان برود.

وی تصریح کرد: در برنامه هفته توسعه مجلس استقلال بانک مرکزی را به تصویب رساند تا تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در چارچوب قوانین و استقلال کامل انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای سال در مهار تورم و رشد تولید، کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت‌های همه‌جانبه را از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام داده و انتظار می‌رود با موانع و قوانین مخل این حوزه و ترک فعل‌ها مقابله شود.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: ما امروز به ارزآوری به جای ارزبری نیاز داریم و در این زمینه اگر تولیدکننده و صادرکنندگان ما مورد حمایت قرار نگیرند، قطعاً با دغدغه‌ها و مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهیم شود.

وی از گره‌گشایی تجار و صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از صندوق توسعه ملی و ارز مورد نیاز کشور، ضرورت دارد تا معافیت پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات زیر یک میلیون دلار مورد توجه قرار گیرد تا در استان اردبیل بخش عظیمی از موانع برطرف شود.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بحث واردات ماشین‌آلات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیز با تصویب مجلس تسهیل‌گری خاصی انجام شد و امیدواریم همه فعالان نظام اقتصادی بتوانند از شرایط به وجود آمده استفاده کنند.

وی بیان کرد: در حوزه استانی نیز با پیگیری‌های انجام شده از طریق وزیر جهاد کشاورزی صادرات سیب‌زمینی از هفته آینده آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه سخنان خود یادآور شد: این صادرات برای تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود تا از ۸۵۰ هزار تن سیب‌زمینی تولیدی استان ۲۵۰ هزار تن نیاز استان تأمین و ۵۰۰ هزار تن سیب‌زمینی صادر شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در استان اردبیل انبار مکانیزه و صنایع تبدیلی مناسبی در حوزه سیب‌زمینی نداریم و کشاورزان چشم انتظار صادرات این محصول هستند تا دچار ضرر و زیان نشوند.

وی گفت: در کنار پیگیری این امور، ما از طریق بانک صادرات برای تکمیل محور اردبیل – سرچم ۱۵۰ میلیارد تومان منابع بانکی دریافت کردیم تا این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در استان اردبیل حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، حمایت همه‌جانبه و قابل توجه است در حالی که در سایر استان‌ها چنین خبری در حمایت از تولید نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در سطح ملی و استان اردبیل بحث تولید و صادرات تقویت شده و دلگرمی بیشتری را در این حوزه شاهد باشیم.

کد مطلب 5940626

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    نظرات

    • متین IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      7 0
      پاسخ
      ترو خدا صادرات سیب زمینی را آزاد کنین کشاورزان گناه دارند
    • IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      1 0
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      پس چرا برای صادرات پیاز تصمیم گیری نمیشود؟ دولت باید طوری برنامه ریزی کند که هر بار یک محصول دچار مشکل نشود
    • ناشناس IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      3 7
      پاسخ
      الان که سیل زمینی چند روز دیگه میشه کیلویی ۵۰ هزار تومن
    • عباس یوسف زاده IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفا خواهشمند هستم درباره پیاز تصمیم جدی بگیرید باتشکر
    • ناشناس US ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      1 3
      پاسخ
      فقط بلدن صادر کنند و گران کنند گوجه شده سی تومن
    • کشاورز IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      5 0
      پاسخ
      سلام به همگی ، اگه جلوی صادرات گرفته بشه میدونین چقد کشاورز ضرر میکنه و باید کلی از محصولی که برداشت کرده رو بریزه دور ، قضاوت کردن کار خوبی نیست ، ولی هر کسی به فکر خودشه و نسبت به منافع خودش حرف میزنه، هرچی واسه خودت میخوای واسه منم بخوا ، این بهتر نیس؟ موفق باشین
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      3 0
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      ای درودبراون شرفت سید کاش نماینده استان هایادبگیرن
      • علی.ازخویگان IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        0 0
        آقای.سیدپس.چکارکردی.برای.این.سیب.زمینی.دستت.دردنکنه.خیلی.زحمت.کشیدی.واقعان.همه.کشاورزهاراشرمنده.کردی
    • ابراهیم IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا جوری رفتار میکنید که فکر می‌کنید کشاورز میخواد نظرات توهین آمیز بگه

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