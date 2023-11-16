مسیر رسیدن به تحول باید مشخص باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسانیا روز پنجشنبه در همایش یکهزار نفری نومعلمان و فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، با بیان اینکه یکی از تاکیدات سند تحول بنیادین بحث هویت انقلاب و ملی دانشآموزان است، گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توجه به نوآوری به عنوان یکی از شروط اولیه این سند در کنار برخورداری از هویت ملی و انقلاب دانشآموزان مدنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتیم، مقرر شد برای اصلاح روند گذشته، سندی تحولگرا و بنیادین در آموزش و پرورش تدوین شود، اظهار کرد: بدون شک در حوزه آموزش و پرورش همواره به دنبال نگاه متفاوت به مقوله تربیت بوده و بنا داریم با تدوین این سند، تحولی در این عرصه به وجود آوریم، تحولی که با توجه به نام این سند باید بنیادین باشد.
پارسانیا با تاکید بر اینکه زمانی قادر خواهیم بود ادعا کنیم که در مسیر درست حرکت کردهایم که در تربیت انسان متعالی موفق عمل کرده باشیم، تصریح کرد: تعریف انسان متعالی که رمز موفقیت ما به شمار میرود، همانی است که منجر به برقراری ارتباط درست با خداوند، خویش، محیط پیرامون و جامعه شود و این خود زمینهساز سازندگی در کشور خواهد شد.
مشاور وزیر در اجراییسازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با بیان اینکه خروجی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، زمانی به نقطه مطلوب خواهد رسید که منجر به انسانسازی، جامعهشناختی و ساخت جهان شود، ادامه داد: همه این موارد باید در مسیر تقرب به خداوند انجام گیرد، در این صورت قادر خواهیم بود که ادعا کنیم به اهداف خود در این سند دست یافتهایم.
پارسانیا با اشاره به اینکه حرکت هدفمند صحیح زمانی شکل میگیرد که اراده جمعی وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما نباید در سیستم آموزش و پرورش که یک سیستم اجتماعی است، دانشآموز را به سمت فردگرا بودن سوق دهیم و بیتردید این نوع تعلیم و تربیت مورد نظر سند تحول بنیادین نخواهد بود.
این مسئول با یادآوری اینکه بخشی از مقوله تعلیم و تربیت به فضای مدرسه و معماری آن بازمیگردد که باید متفاوت از فضای اداری باشد تا بتواند کارکرد لازم را داشته باشد، عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که در سند تحول بنیادین به آن پرداخته شده، بحث خلاقیت است و این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که مدیر و معلم بتوانند در شناسایی محتوای درسی ابداعاتی داشته باشند.
وی از ضرورت برنامهریزی دقیق برای رفع مشکلات حوزه پژوهش، ارزیابی نظام آموزشی، تربست علمی، اخلاقی و هنری خبر داد و افزود: هیچگاه نمیتوانیم با تربیت صرف دانشآموز باسواد و برخورداری از مدرسه شیک به آنچه که در سند تحول بنیادین تاکید شده است، دست یابیم؛ چرا که قرار نیست سیستم آموزشی ما همانند سایر سیستمهای آموزشی در دنیا با فاکتور گرفتن از ارتباط با خداوند باشد.
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