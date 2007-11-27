به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش خسروی در خصوص این طرح گفت: چرخش مغزها یکی از روشهای شناخته شده در جهان جهت استفاده از توان و پتانسیل متخصصان خارج از کشور است که دارای فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی و اقتصادی دانشمحور هستند.
وی افزود : شهرک برای نخستین بار در کشور با اجرای طرح چرخش مغزها به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای تبادل فناوری، شرایط و انگیزه لازم برای مشارکت مستمر و مداوم ایرانیان فعال خارج از کشور را به منظور استفاده از توان علمی، تجربی، فنی، تحقیقاتی و اقتصادیشان در پارک علم وفناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فراهم میکند.
خسروی درباره چگونگی برخورداری شرکتهای فعال از مزایای این طرح و تسهیلات و حمایت های ویژه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکتهای علاقمند به حضور و مشارکت در طرح چرخش مغزها از 15 سال معافیت مالیاتی، قانون کار مناطق آزاد، معافیت گمرکی، دریافت وام و تسهیلات بانکی، صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی و مبادله های بین المللی و ارائه امتیازهای ویژه در صورت فعالیت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برخوردار می شوند.
سرپرست پارک علم و فناوری شیخ بهایی در ادامه درباره مدلهای همکاری ایرانیان فعال خارج از کشور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: متقاضیان می توانند با همکاری واحدهای فناوری مستقر در شهرک از طریق قرارداد انتقال دانش و تجهیزات، ارائه مشاوره در طراحی محصولات و فرآیندها، ارائه و درخواست کمک های فنی، خرید یا فروش حق امتیاز، ارائه خدمات آموزشی متقابل و ایجاد یک واحد فناوری در شهرک به منظور انجام کسب و کار دانش محور فعالیت کنند.
به گزارش مهر، وی در خصوص نحوه مشارکت در طرح چرخش مغزها گفت: علاقمندان به حضور و مشارکت در این طرح، می توانند با ثبت نام از طریق سایتهای WWW.BRAINCIRCULATION.IR اقدام به همکاری در یکی از حوزه های دانشگاهی و یا کسب و کار کرده و از مزایای طرح بهره مند شوند.
سرپرست پارک علم و فناوری شیخ بهایی از اجرای طرح چرخش مغزها در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبر داد.
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