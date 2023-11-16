به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشیدزاده در ششمین جلسه شورای اداری میامی که بعد از ظهر پنجشنبه در سالن جلسات شهید سید کاظم موسوی فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران اجرایی استان سمنان در خدمات رسانی به مردم در سیل اخیر کالپوش قدردانی میکنم این حضور باعث امید در جامعه میشود.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی وظیفه و رسالتش نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است، گفت: نظارت یکی از اساسیترین وظایفی است که باید به درستی انجام شود و مدیران و مسئولان در حوزه مدیریتی خود نسبت به این موضوع حساس بوده و مورد اهتمام ویژه قرار دهد.
مدیرکل بازرسی استان سمنان با اشاره به اینکه در مراتب بالاتر خداوند ناظر بر اعمال و رفتار و کردار انسانها است و در آموزههای دینی نیز آمده است که انبیا و اولیا و حتی بدن انسان در روز قیامت به عنوان ناظران بر اعمال و رفتار و کردار هر فردی شهادت میدهند، گفت: یکی از شاخصههای اصلی ناظران این است که اهل صدق باشند.
رشیدزاده بیان کرد: رضایت مردم نشان و گواهی بر درستی عملکرد مدیران و مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی است بنابراین اگر نارضایتی در بین مردم وجود داشته باشد در هر حوزهای نشان میدهد مدیر مربوطه آن عملکرد درستی نداشته است و آن مدیر در مسیر درستی قرار ندارد.
وی تأکید کرد: تمامی مدیران اعم از فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تمامی مدیران دستگاههای اجرایی و هر فردی که مسئولیتی بر عهده دارد باید نسبت به عملکرد زیرمجموعه خود نظارتی دقیق داشته باشد.
مدیرکل بازرسی استان سمنان با اشاره به اینکه آگاه نبودن از قوانین در اکثر موارد مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، گفت: مدیران باید نسبت به قوانین و مقررات حوزه مدیریتی خود اشراف کامل داشته باشند.
رشیدزاده تصریح کرد: اگر هر مدیر و مسئولی جرمی را در زیرمجموعه خود مشاهده میکند باید به دستگاههای نظارتی اعلام کند تا بلافاصله جلوی آن گرفته شود؛ بنابراین اگر مدیری از جرم واقع شده مطلع باشد اما ورود نکند یعنی به وظیفه خود عمل نکرده است و او نیز در وقوع آن جرم مجرم محسوب میشود و باید پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد: سالم سازی دستگاههای اداری بسیار حائز اهمیت است و مدیران باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشته باشند و بدانند که وقوع اشتباه از سوی دستگاههای اجرایی موجب مخدوش شدن چهره نظام و حاکمیت و خدماتی که به مردم ارائه میشود خواهد شد.
رشیدزاده با اشاره به سیل کالپوش که در چند روز گذشته واقع شد نیز گفت: در این حوزه بررسی و واکاویهای مورد نیاز انجام خواهد شد؛ بنابراین اگر مشخص شود خسارت و آسیبی ناشی از قصور و کوتاهی مدیری در رسیدگی به مشکلاتی نظیر بی توجهی به تخریب اراضی ملی باشد حتماً وارد عمل خواهیم شد و در این راستا برخورد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از نظارت بر مجموعهها و دستگاههای اجرایی به هیچ عنوان مچ گیری نیست و باید بگویم اداره کل بازرسی استان سمنان مشاور دستگاههای اجرایی است و در بسیاری از مواقع نیز همین مشاورهها از وقوع جرم پیشگیری و جلوگیری کرده و میکنند.
مدیرکل بازرسی استان سمنان با تأکید بر اینکه مدیران رسیدگی به امور مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: تقاضا و مطالبه عموم مردم رسیدگی به مشکلاتشان به ویژه در حوزه نظارتهای دقیق در حوزه مسائل اقتصادی است و از دیگر مطالباتشان بکارگیری افراد کاردان و اهل صدق در حوزه نظارتها است.
نظر شما