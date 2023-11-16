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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۸

استاندار آذربایجان غربی:

نهضت آبرسانی در آذربایجان غربی/۳۶۹ روستا آبرسانی می شود

نهضت آبرسانی در آذربایجان غربی/۳۶۹ روستا آبرسانی می شود

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی گفت: نهضت آبرسانی از سال گذشته آغاز شده و ۳۶۹ روستا در اولویت جهاد آبرسانی و تامین آب شرب سالم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه بسیج سازندگی استان به مطالبه بحق مردم در خصوص تأمین آب شرب سالم نیز اشاره کرد و افزود: نهضت آبرسانی از سال گذشته آغاز شده و ۳۶۹ روستا در اولویت جهاد آبرسانی و تأمین آب شرب سالم هستند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه جهادگران بسیج خدمات ارزشمند و بی نظیری را در حوزه محرومیت زدایی از چهره استان و بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی به ارمغان آوردند، ادامه داد: با همت نیروهای بسیج و دستگاه‌های مختلف که از همان دقایق اولیه پس از زمین لرزه در شهرستان خوی حضور یافتند، بخش قابل توجهی از واحدهای آسیب دیده بازسازی شده و به زودی شاهد تکمیل تمامی واحدها خواهیم بود.

وی همچنین اقدامات انجام شده برای بازسازی خوی را نتیجه همدلی و تعامل مردم، دولت و نیروهای مسلح دانست و خاطرنشان کرد: با روحیه جهادی تمامی نیروها و ارائه خدمات و تسهیلات حداکثری از سوی دولت سیزدهم و نهادهای مختلف، رکورد کم نظیری را در بازسازی مناطق زلزله زده در کشور و حتی منطقه ثبت کردیم.

استاندار آذربایجان غربی به تقویت روحیه کار جهادی در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و افزود: مدیران دولتی استان، به صورت جهادی و شبانه روزی تلاش کرده و سرعت اجرا و تکمیل طرح‌ها و اقدامات را در آذربایجان غربی افزایش داده‌اند.

معتمدیان همچنین با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر محرومیت زدایی، اضافه کرد: با همکاری شورای نهادهای حاکمیتی و اجرای طرح «شنبه های محرومیت زدایی»، اقدامات ارزشمندی در حوزه محرومیت زدایی و خدمات رسانی به مردم در سطح استان انجام شده است.

استاندار آذربایجان غربی به نقش حاشیه نشینی در بروز بسیاری از معضلات اجتماعی نیز اشاره کرد و یادآور شد: اقدامات بی سابقه‌ای در طول دو سال اخیر درخصوص تعیین تکلیف مناطق حاشیه‌ای شهرهای استان و الحاق این اراضی به شهرها جهت برخورداری عادلانه مردم از خدمات زیرساختی، انجام شده است.

معتمدیان همچنین توسعه پایدار در حاشیه شهرها را از اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی کرد و افزود: برنامه ریزی جامعی برای تأمین منابع در سطح ملی و با همکاری نهادهای حاکمیتی در راستای ارتقای زیرساخت‌ها در مناطق حاشیه شهرها صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به تکلیف تأمین ۲۰۳ هزار مسکن در آذربایجان غربی، تصریح کرد: زمین مورد نیاز در این خصوص تأمین شده و در حوزه عمل به تکلیف ۵۳ هزار مسکن روستایی، به دنبال ساخت مسکن اقتصادی و اجرای طرح اشتغالزایی در کنار تهیه مسکن هستیم.

معتمدیان همچنین از تلاش برای اجرای طرح مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خبر داد و اظهارکرد: مزیت نسبی ۲۰ روستای شاخص استان شناسایی شده و تلاش می‌شود از زیرساخت‌های موجود، برای احداث مناطق اقتصادی در کنار روستاها برای فرآوری محصولات، اشتغالزایی و محرومیت زدایی استفاده شود.

وی در ادامه با تاکید بر فراهم سازی زمینه فعالیت بسیج سازندگی در سطح استان، افزود: از ظرفیت بسیج سازندگی در حوزه‌های مختلفی چون ساخت مدرسه، خانه بهداشت، مرکز جامعه سلامت و … استفاده خواهد شد.

محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اهدای لوح تقدیر، از توجه ویژه محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به سازمان بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف مردم داری، مردم یاری، محرومیت زدایی، مردم دوستی و محروم نوازی در نقاط محروم و عمق بخشی داخلی و تثبیت کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 5940895

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