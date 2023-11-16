۴۰۰۰ گروه جهادی در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه بسیج سازندگی آذربایجان غربی افزود: امنیت پایدار و حرکت در مسیر توسعه پایدار، ۲ محور عمده‌ای است که اقدامات مسؤولان استان در بحث سازندگی بر آنها استوار است.

وی اضافه کرد: سپاه در کنار جهادگران بسیجی و کنار سایر شهروندان در تلاش است تا خدمات محرومیت زدایی، مردم یاری و عمرانی را برای شهروندان با آورده امنیت به عنوان یک پیش نیاز اصلی ارائه کند چرا که خرسندی و رضایت شهروندان مهمترین سرمایه اجتماعی است.

سردار رجبی با بیان اینکه اقدامات توسعه‌ای نیازمند امنیت است، ادامه داد: در مناطق حاشیه شهر و محروم چندین شهرستان ازجمله ارومیه، بوکان، پیرانشهر و مهاباد اقدامات شایسته ای در زمینه محرومیت زدایی در قالب شنبه‌های محرومیت زدایی انجام شده که نشان از حرکت در مسیر مردم یاری و تحقق شعار دولت مردمی است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی این فرایند را مهمترین و مؤثر ترین اقدام در جلب رضایت شهروندان دانست و اظهار کرد: سپاه با هدف ارتقای امنیت در این حوزه آماده خدمت رسانی است.