به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم در گردهمایی کتابداران آذربایجان شرقی به مناسبت هفته کتاب با اشاره به اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کتاب و کتابخوانی در آن تاریخی غنی دارد، تاکید کرد: باید مسؤولان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به کمک اداره کل نهاد کتابخانه‌های عمومی بیایند و ما نیز کمک می‌کنیم که زیرساخت‌های این حوزه در استان رشد خوبی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: هر قشری ذائقه مخصوصی دارد و در حوزه کتاب و کتابخوانی نیز باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر نوجوان و جوان را به سوی کتابخوانی سوق داد و ترغیب کرد.

وی با تاکید بر لزوم هم افزایی همه نهادها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه گفت: توسعه جامعه از مسیر کتاب و کتابخوانی می‌گذرد.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر در ترویج فرهنگ کتابخوانی کوتاهی کنیم باید منتظر عواقبی باشیم که در آینده همه مان را رنجور خواهد کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره علامه امینی افزود: شهرت این بزرگمرد با خدمات فکری و علمی اش جهانگیر شده است.

وی اضافه کرد: ما حتماً باید فرزندان مان را با این شخصیت‌های بزرگ و مجاهدت‌های آنان در زمینه نشر دین الهی، فرهنگ و انسانیت آشنا کنیم.

خرّم با بیان اینکه باید ترویج فرهنگ کتابخوانی را برای خود اولویت بدانیم، ادامه داد: وقتی طرحی عمرانی دچار کندی پیشرفت است، همه به فکر تسریع در تکمیل آن هستند، اما این امر در حوزه کتاب و کتابخوانی صدق نمی‌کند.

وی با بیان اینکه کتاب به عنوان غذای روح انسان و تعالی بخش وی، مورد نیاز است، این سوال را مطرح کرد که کتاب چه جایگاهی در سبد خانوار ما دارد.

وی گفت: باید بستر لازم برای انس گرفتن خانواده‌ها و به ویژه کودکان مان با کتاب، کتابفروشی و کتابخانه ها را فراهم کنیم.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی اظهار کرد: مسیر پیشرفت کشور از کتابخوانی می‌گذرد، چون کتابخوانی، دانش، معرفت، خردورزی و همزیستی را ارتقا می‌دهد.

وی اضافه کرد: هر فضیلتی که متصور باشیم، در کتابخوانی وجود دارد و این امر به ویژه در مورد کسانی که به دنبال علم نافع هستند، به طور مضاعف صادق است.

خرم تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب ما الگوی عینی کتابخوانی و کتاب دوستی هستند و این امر را می‌توان در نشست ایشان با برگزیدگان حوزه‌های فرهنگی و علمی و هنری و اهل دانش به عینه دید.

وی در ادامه گفت: یاد همه شهدا و به ویژه شهدای مظلوم غزه در بمباران ددمنشانه صهیونیست‌ها را گرامی می‌داریم.

خرّم افزود: این دژخیمان زمان و حامیان شأن روی نرون و هیتلر را سفید کردند و جای تعجب دارد که در هزاره سوم و دنیای متمدن چنین جنایاتی رخ می‌دهد و مدعیان حقوق بشر از ددمنشی رژیم صهیونیستی حمایت بی چون و چرا می‌کنند.