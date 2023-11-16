رفع مشکلات بخش تولید/ واحدهای راکد استان احیا می شود

امیر تیمور موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات طرحهای مهم و اساسی شهرستان کهگیلویه از جمله پتروشیمی دهدشت و کارخانه آجر برگزار شد.
وی تصریح کرد: ستاد تسهیل و سرمایه گذاری یک ظرفیت قانونی برای کمک به نگهداشت اشتغال پایدار مولد و در واقع ایجاد ارزش افزوده در زنجیرههای مختلفی در سطح صنایع است.
سرپرست صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به نگاه حوزه صنعت و موضوعات صنعتی افزود: باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی یک سری از مصوبهها را جهت کمک به مسائل مربوط به زنجیره ارزش و موضوعات نگهداشت اشتغال پایدار و رفع موانعی که در مسیر صنایع وجود دارد، تسهیل کنیم.
موسویان بیان کرد: امروز یکی دیگر از مسائل مربوط به خط لوله آب پتروشیمی دهدشت بود که در حال رفع مشکل هستیم.
وی در خصوص کارخانه آجر دهدشت نیز تاکید کرد: این کارخانه از ظرفیت خوبی برخوردار است که برای رفع مشکلاتی که با دستگاهها از جمله تأمین اجتماعی داشت. به نتایج خوبی رسیدیم.
موسویان گفت: احیای واحدهای راکد استان نیز در برنامه قرار دارد.
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