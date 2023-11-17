تبریز به مثابه موتور محرکه توسعه تعاملات ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی در دیدار با شهردار تبریز اظهار کرد: از ظرفیت‌های اقتصادی تبریز و آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان‌های که با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد، به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تبادلات اقتصادی باید بهره گرفت.

وی با بیان اینکه تبریز با ظرفیت‌های متنوعی که دارد یکی از شهرهای پیشرو در حوزه شهری و مهندسی شهری است، افزود: تبریز در منطقه قفقاز و حتی در ابعاد جهانی نیز شناخته شده است. این شهر با داشته‌ها و ظرفیت‌های عظیم خود، می‌تواند موتور محرکه توسعه تبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در پایان عنوان کرد: تبریز در یک سال اخیر در موضوعات مدیریت شهری پیشرفت چشمگیری داشته و اتفاقات مثبت و مبتکرانه ای در مدیریت شهری تبریز رقم خورده است.

موسوی خاطرنشان کرد: دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان اشتراکات متعدد دینی، مذهبی، فرهنگی و… دارند که این مفاهیم مشترک جزو اصلی ترین عوامل مؤثر در توسعه روابط بین دو کشور خواهد بود.

وی یادآور شد: دیدار رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته و توافق‌های انجام یافته بین دو طرف می‌تواند نقش بسیاری در بهبود روابط و توسعه بیش از پیش روابط داشته باشد.

شهردار تبریز نیز در این دیدار با اعلام اینکه مدیریت شهری تبریز به دنبال فعال سازی دیپلماسی شهری با استفاده از ظرفیت‌های وزارت امورخارجه است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل طرفین در ارتباط با توسعه تعاملات شهری مذاکراتی انجام شده است.

یعقوب هوشیار با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان دومین کشور شیعه جهان از لحاظ جمعیتی است، افزود: اشتراکات فرهنگی متعددی بین دو کشور وجود دارد. ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی تبریز می‌تواند محور توسعه مراودات با شهرهای طرف مقابل باشد.

وی با بیان اینکه با تلاش‌های وزارت امور خارجه و درایت سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، اقدامات خوبی در موضوع کریدور حمل و نقلی انجام شده است، تصریح کرد: امیدواریم در حوزه سرمایه گذاری تیم اقتصادی قدرتمندی برای مشارکت در سرمایه گذاری و همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در تبریز حضور یافته و تعاملات اقتصادی خوبی انجام شود.

هوشیار با تشریح اقدامات عمرانی مدیریت شهری در دوره فعلی، تصریح کرد: تبریز در حوزه اجرای پروژه‌های زیست محیطی، حمل و نقل، تاکسیرانی و هوشمندسازی شاهد پیشرفت‌های مطلوبی بوده است به طوری که اقدامات ارزشمندی برای ارتقای زیرساخت‌های هوشمندسازی شهری انجام یافته است.

وی در پایان ابراز کرد: امیدواریم با گسترش تعاملات بین طرفین، ظرفیت‌های بالقوه موجود تبدیل به پتانسیل بالفعل شود.

در پایان این دیدار شهردار تبریز به رسم یادبود، دیوان شهریار ُملک ادب را به سفیر جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان اهدا کرد.