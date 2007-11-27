نفرات برتر جشنواره کاریکاتور غرب کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، در آیین پایانی چهارمین جشنواره کاریکاتور غرب کشور که با حضور بیش از 105‬کاریکاتوریست در سه بخش "اتحاد ملی انسجام اسلامی"، آزاد و"فلسطین، انتفاضه و پیروزی" از ‪ ۱۴‬استان غربی کشور شامگاه روز دوشنبه در بوکان برگزارشد از 259 اثر برگزیده راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره در بخش "اتحاد ملی و انسجام اسلامی"، ناصر مقدم از زنجان و نازنین خامی از تبریز به ترتیب به مقام‌های اول و دوم دست یافتند .در این بخش کسی حائز رتبه سوم نشد.

در بخش آزاد این جشنواره جابر اسدی از تبریز، محمدامین آقایی از همدان و سودا جنتی و ندا تنهایی هر دو از تبریز عناوین اول تا چهارم را از آن خود کردند.

همچنین در بخش "فلسطین، انتفاضه، پیروزی" هم محمد نظری و محمدعلی خلجی هر دو از همدان و شهرام رضایی از اردبیل رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در آیین اختتامیه این جشنواره مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی وجمعی از مسئولان استانی ومحلی حضور داشتند.

کاریکاتوریست های شرکت کننده در جشنواره ۳۰۲‬ اثر به دبیرخانه ارسال این جشنواره ارسال کرده بودند.