ظرفیت بالایی برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم در دیدار با سفیر کشورمان در باکو افزود: هر چند جریان‌های مخرب فرامنطقه ای به دنبال تخریب و مخدوش کردن روابط دو کشور مسلمان، همسایه و برادر هستند، اما توطئه آنها نقش بر آب خواهد شد.

وی اضافه کرد: هر چند این جریانات همه تلاش خود را برای جلوگیری از ارتقای سطح روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان به کار می‌برند، اما واقعیت این است که دو کشور همسایه دارای اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی غنی هستند که بسترساز هم از زایی برای توسعه مناسبات و مقابله با نفوذ قدرت‌های بیگانه در منطقه است.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در راستای دیپلماسی توسعه مناسبات استان‌های مرزی با کشورهای مجاور بیشترین ارتباط را با جمهوری آذربایجان داریم، یادآوری کرد: امسال شاهد رشد شاخص‌های روابط دوجانبه در حوزه‌های ترانزیت و تجارت با این کشور بودیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم سدهای «خداآفرین» و «قیزقلعه سی» را به عنوان سدهای دوستی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح کنیم.

سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار گفت: ایران تصمیم دارد روابط حسنه توأم با حسن همجواری با همه همسایگانش از جمله جمهوری آذربایجان داشته باشد.

موسوی افزود: دیدار و موضع گیری اخیر رؤسای جمهور دو کشور نیز گام خوبی در راستای تعمیق مناسبات دو همسایه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: توافقنامه اخیر میان تهران و باکو برای اتصال جمهوری نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان از طریق پل آقبند و خاک کشورمان نیز نشانه اعتماد دولت و ملت آذربایجان به ایران است.

موسی ادامه داد: آذربایجان شرقی در تعاملات دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان جایگاه ویژه ای دارد.