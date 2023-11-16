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۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

استاندار خراسان شمالی:

پیگیری بازگشایی گذر مرزی محور اصلی سفر به ترکمنستان است

پیگیری بازگشایی گذر مرزی محور اصلی سفر به ترکمنستان است

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان در حالی برگزار می‌شود که بازگشایی گذر مرزی بخشی از پیگیری‌ها در این سفر خواهد بود.

محمدرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: این سفر به ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان انجام خواهد شد.

وی در ادامه افزود: پیگیری مفاد تفاهم میان استان خراسان شمالی و استان آخال ترکمنستان، ایجاد گذر و بازارچه مرزی اهم موارد پیگیری‌هایم در این سفر خواهد بود.

حسین‌نژاد با اشاره به برخی معضلات در تامین گاز مصرفی صنایع بزرگ خراسان شمالی در فصول سرد سال خاطر نشان کرد: تامین گاز مصرفی از کشور ترکمنستان یکی دیگر از محورهای پیگیری خواهد بود.

کد مطلب 5941045

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