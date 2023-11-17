تشدید فعالیت سامانه بارشی در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی در سیستان و بلوچستان، افزود: از ظهر جمعه تا صبح شنبه برای نیمه شمالی و جنوب غرب استان به ویژه شهرستانهای زاهدان، زابل، هیرمند، هامون، نیمروز، زهک، تفتان، خاش، فنوج، زرآباد، کنارک، نیکشهر، قصرقند، لاشار و دلگان رخداد بارش باران برخی نقاط رگبار شدید و رعدوبرق، به همراه تند باد لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: در فعالیت‌های کوهنوردی و جابه جایی عشایر به ویژه به سمت نهبندان و چرای دام در ارتفاعات اجتناب شود و از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان بارندگی و از سفرهای غیر ضروری مانند مسیر زاهدان به زابل، زابل به نهبندان خودداری شود.

ملاشاهی همچنین ادامه داد: پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها هرچه سریع‌تر انجام و از محصولات کشاورزی محافظت شود و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.