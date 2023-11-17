حمایت جدی مسوولان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تویسرکان

مسئول شرکت بسته بندی سیفی جات و گلخانه دار برتر استان در شهرستان تویسرکان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: برای احداث، بهره برداری و شروع به کار این شرکت کوچک‌ترین حمایتی تاکنون انجام نشده است.

مجتبی خرسند ادامه داد: بنده ۳۰ ساله اولین فردی هستم که صادرات محصولات گلخانه‌ای را در حوزه خلیج فارس دنبال کرده ام و محصولات گلخانه‌ای شامل سیفی جات، سیب زمینی، پیاز، گوجه و کاهو را از شهرهای دیگر خریداری کرده وبه صورت بسته بندی به کشورهای قطر، دبی، عمان، روسیه و عربستان به میزان سالی ۱۰ هزار تن صادر می‌نمایم.

وی ادامه داد: اشتغالزایی این شرکت به صورت ۱۰۰ نفر مستقیم و ۲۰۰ نفر غیر مستقیم است و احداث و بهره برداری از این شرکت با سرمایه گذاری شخصی و بدون حمایت هیچ سازمان و اداره‌ای انجام گرفته است و حدود ۱۵ میلیارد تومان تاکنون در این شرکت سرمایه گذاری شده است و متأسفانه برای احداث و ادامه کار این شرکت کوچک‌ترین حمایتی صورت نگرفته است.

مسئول شرکت بسته بندی سیفی جات در شهرستان تویسرکان یادآور شد: در گلخانه این شرکت گوجه، خیار و فلفل دلمه‌ای کشت می‌شود و با توجه به آب و هوایی شهرستان تویسرکان دو کشت ارگانیک در سال انجام شده و ۱۰۰ رصد محصولات صادر می‌شود.

گلخانه دار برتر استان همدان در ادامه از مشکلات پیش روزی خود سخن به میان آورد و افزود: در خواست گاز با توجه به سردسیری منطقه هنوز انجام نشده است و این امر مشکلاتی برای کارگران به وجود آورده است.

خرسند تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تجهیز وبه روز رسانی دستگاه‌ها و ماشین آلات نیازمند تسهیلات ویژه ای هستیم که در بازدید مدیر کل روستایی قول مساعد داده شده است چون برای ساخت و ساز و بهره برداری در اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای ادامه کار نیازمند حمایت مسؤولان استانی و شهرستانی می‌باشم.