پیروزی های بزرگ در انتظار مردم مظلوم غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاهچراغی پنجشنبه شب در یادواره شهدای روستای سادات محله بابلسر با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان درعملیات گفت: جمعیتی که اراده کنند برای رضای خداوند در میدان بایستند حمایت می‌شوند و مردم غزه علی رغم بمباران‌های دشمن ایستاده اند و پیروزی‌های بزرگی در انتظارشان است.

وی گفت: اگر پیروزی بزرگ حماس نباشد سرنوشت مردم فلسطین معلوم نبود و این مردم برابر جنایات رژیم اسرائیل ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران ایمان به خداوند دارند و همراهی با امام و اهل بیت از ویژگی‌های مردم ایران به شمار می‌رود، افزود: عاقبت سختی و مشکلات ماندگاری و جاودانگی است.

شاهچراغی تصریح کرد: سیدالشهدا کشته و شهیدشده در راه نماز است و از جمله موضوعاتی که در دفاع مقدس مورد توجه همگان بود، اقامه نماز بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور بر لزوم استقامت و پاسداری ارزش‌های دینی و اسلامی و ترویج آن در جامعه تاکید کرد و گفت: باید قدر شهیدان را بدانیم و در این مسیر باید کار کنیم و هرگونه کوتاهی در این مسیر خیانت است.

وی تصریح کرد: همه ما برابر قطره‌های خون شهیدان مسئول هستیم و باید آن را پاس داریم.