به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات حجتالاسلام محسنیاژهای مبنی بر ساماندهی و تعیینتکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور، محمدرضا صارمی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و حجتالاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از ۲ پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی در شهر مشهد بازدید کردند.
مسؤولان پارکینگهای مذکور در جریان این بازدیدها به ارائه گزارشی از وضعیت خودروها و موتور سیکلتهای توقیفی، تعداد و سال توقیف آنها و برخی مشکلات مربوط به مالکیت این وسایل نقلیه پرداختند.
حجتالاسلام علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: اگرچه طی مدت اخیر و در نتیجه اقدامات صورتگرفته، تعداد وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای سراسر کشور نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده اما همچنان لازم است که بخشهای ذیربط، روند تعیینتکلیف خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی در پارکینگها را سرعت ببخشند.
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