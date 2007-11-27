صدری آهنگساز "آن مرد آمد" شد

بهمنی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "پس از صحبت‌هایی که با حمیدرضا صدری داشتیم برای همکاری مشترک در این فیلم به توافق رسیدیم و صدری موسیقی متن "آن مرد آمد" را خواهد ساخت. او از سه روز پیش کار خود را شروع کرده و به زودی تکلیف موسیقی متن فیلم نیز مشخص خواهد شد."

کارگردان "آن مرد آمد" افزود: "از آنجا که فیلم دو فضای کاملا متفاوت از دوران دفاع مقدس و زندگی شهری معاصر را به تصویر می‌کشد نیازمند موسیقی ویژه و خاص است. از این رو بارها در مورد فضای موسیقی فیلم با صدری گفتگو و تبادل نظر کردیم. به او پیشنهاد دادم موسیقی را بر اساس یک ملودی خاص مذهبی بسازد و او هم اکنون مشغول انجام این کار است."

در حال حاضر مراحل حسین مهدوی "آن مرد آمد" را صداگذاری می‌کند و احتمالا ظرف یک هفته آینده این مرحله به پایان می‌رسد. بهمنی با ابراز امیدواری از نمایش "آن مرد آمد" در جشنواره فجر افزود: "عوامل برای رساندن فیلم به جشنواره تلاش می‌کنند و فکر می‌کنم احتمال آن نیز بسیار بالاست. اگر مشکلی پیش نیاید می‌توانیم دور از فضای نگرانی‌های مرسوم فیلم را به جشنواره برسانیم."

"آن مرد آمد" داستان پدر و دختری است که با یکدیگر اختلاف دارند، اما با وخیم شدن حال پدر به دلیل مجروح شدن در جنگ اتفاقی جدید می‌افتد. جمشید هاشمپور، آتنه فقیه نصیری، کورش تهامی، علی دهکردی، عبدالرضا زهره کرمانی و کاوه سماکباشی بازیگران فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی محسن علی اکبری و بر اساس فیلمنامه شادمهر راستین در شرکت سینمایی هفت آسمان تولید شده است.