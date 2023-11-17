سه بیمار نیازمند عضو در رفسنجان جان دوباره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، زهرا عظیمی افزود: مرحوم حسین سیاهکوهی شامگاه ۲۱ آبان ماه که در اثر سانحه تصادف توسط اورژانس ۱۱۵ به اورژانس بیمارستان انتقال داده شده بود، علی رغم تلاش‌های کادر درمان به علت وخامت شرایط جسمی در ۲۴ آبان مرگ مغزی وی توسط پزشکان متخصص و پزشک قانونی تأیید شد.

وی بیان کرد: در ۲۵ آبان با رضایت خانواده ایثارگر ۲ کلیه و کبد فرد متوفی در اتاق عمل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) برداشته و برای اهدا به بیماران نیازمند عضو به شیراز فرستاده شد.

مسؤول هماهنگ کننده اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: جا دارد از پرسنل اورژانس، آی سی یو ۱ اتاق عمل و تمام پرسنل که در فرایند اهدای عضو یاری رسان هستند قدردانی کنیم.