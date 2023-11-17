انتخابات آبروی انقلاب اسلامی است/ عامل اصلی جنایات غزه آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) که به نام روز پرستار نامگذاری شده گفت: این پیام به وزیر بهداشت برسد که باید به امور پرستاران رسیدگی شود تا در پیچ و خم زندگی نمانند.

امام جمعه قم بیان داشت: در روزهای گذشته کنگره بین المللی علامه طباطبایی در قم برگزار شد که رهبر معظم انقلاب بیانات زیبایی در خصوص شخصیت برجسته علامه طباطبایی ایراد فرمودند.

وی با تبریک در پیش بودن هفته بسیج گفت: بسیج نام آشنایی برای مردم ایران است و بسیجی و مکتب بسیج عرصه مجاهدت است و هر کسی در این عرصه بود، بسیجی است.

امام جمعه قم بیان داشت: امروز در لبنان و یمن و غزه صحبت از بسیج است که الهام بخش آنان، همین بسیجیان ایران اسلامی است و امام راحل بسیج را از متن جامعه شروع کرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: هر کسی نسبت به کشور، اسلام و انقلاب وفادار بماند او بسیجی است و بسیجیان با مجاهدت و شهادت خود در دوران دفاع مقدس نقش خود را ایفا کردند و امروز که صدای گلوله نمی‌آید، بسیجی بودن در عرصه جهاد تبیین و خدمت خلاصه می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ۱۱ اسفند ماه دو انتخابات مهم در کشور برگزار می‌شود و انتخابات مجلس خبرگان اهمیت بالاتری دارد چرا که رهبر جامعه که قلب تپنده امت اسلامی است را انتخاب می‌کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نقش مهمی در عرصه قانون گذاری برای پیشبرد اهداف کشور بر عهده دارند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: در عرصه انتخابات همگان باید پای کار بیایند و برای انتخابات پرشور در میدان حضور داشته باشند و با هم همکاری کنند.

خطیب جمعه قم ابراز داشت: همگان می‌توانند برای جامعه انقلابی ما امید آفرین باشند و گویندگان با جهاد تبیین و تولیدکنندگان با جهاد اقتصادی می‌توانند در راستای اهداف و اعتلای کشور گام بردارند.

وی با بیان اینکه انتخابات آبروی انقلاب اسلامی است افزود: برخی‌ها از هم اکنون زمزمه‌های دیگری دارند، اما ملت بزرگ ایران استوار و محکم در عرصه حضور خواهد داشت و انتخابات، مشارکت در تعیین سرنوشت است.

وی با اشاره به حوادث غزه بیان داشت: بیش از ۴۰ روز است که صهیونیست‌ها جنایات زیادی هر روز مرتکب شدند و آنان به دنبال دستاوردهای بزرگ بودند که تنها دستاورد آنان آدم کشی، نسل کشی و کودک کشی و ویران کردن خانه‌ها بر سر مردم بوده که اینها دستاورد ناتو، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان و نتانیاهو بوده است

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: آنچه در رسانه از غزه می‌بینیم غم انسان را در بر می‌گیرد، اما بدانیم که حسین بن علی (ع) در نهایت پیروز میدان بوده است و امروز دنیا فهمید که رژیم صهیونیستی آدم کش است.

وی بیان داشت: بیمارستان‌های غزه را اشغال کردن اوج شکست است و هدف رژیم صهیونیستی رسیدن به پیروزی سریع بود که در این راستا همه امکانات بسیج شدند و عامل اصلی جنایات غزه آمریکا است.

وی با بیان اینکه جنایات رژیم اشغالگر قدس عملیات بزرگ طوفان الاقصی را تحت الشعاع قرار داد افزود: این عملیات بسیار مهم بود و سیستم‌های امنیتی دشمن را مختل کرد و گنبد آهنینی که قرار بود از اسرائیل دفاع کند امروز باید از خودش دفاع کند.

خطیب جمعه قم ابراز داشت: تنوع تاکتیکی در عملیات طوفان الاقصی وجود داشت و این اقدام کار خود رزمندگان غزه بوده و این تصمیم مقاومت بود.

امام جمعه قم بیان داشت: تعرض دائم به مسجد الاقصی برای مجاهدان قابل تحمل نبود و محاصره نیز ۱۶ ساله غزه شده بود و اسارت هزاران نفر از فلسطینیان در زندان‌های رژیم صهیونیستی موجب شد تا حماس دیگر تحمل این شرایط را نداشته باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: عادی سازی روابط برخی از کشورهای اسلامی درد بزرگی بود که شرایط را قابل تحمل نمی‌کرد و رزمندگان حماس با ایمان به خدا وارد میدان شدیم.