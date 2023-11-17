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۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

«بوشهر» رتبه اول بندر ایمن کشور را کسب کرد

«بوشهر» رتبه اول بندر ایمن کشور را کسب کرد

بوشهر- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: بندر بوشهر برای پنجمین سال متوالی رتبه اول بندر ایمن کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر جمعه در نشست بررسی سامانه‌های بندری با محوریت سامانه مدیریت و برنامه ریزی عملیات اسکله‌ها در بوشهر با حضور معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در حوزه فعالیت‌های بندری همواره یکی از مشکلات حضور افراد برای دریافت خدمات متفاوت در محدوده عملیاتی بندر بوده که این روند یک سری سوانح را در پی داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با کنترل شدید ترددها در محوطه‌های عملیاتی و رعایت موارد ایمنی و کنترل سوانح، بندر بوشهر برای پنجمین سال متوالی رتبه اول بندر ایمن کشور را کسب کرده است.

وی اظهار کرد: پیاده سازی سامانه مدیریت و برنامه ریزی عملیات اسکله به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در کاهش مراجعات حضوری در بندر بوشهر کمک کرده است.

کد مطلب 5941374

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