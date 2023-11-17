به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب ایتوندی ظهر جمعه در مراسم تکریم و معارفه شهردار هرسین اظهار کرد: ما مدیران باید استفاده از فرصت خدمتگزاری را مغتنم بدانیم و برای جلب رضایت خدا و مردم از خدمت صادقانه و بی منت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی افزود: مهمترین شاخصه سنجش یک مدیر انقلابی و ارزشی مسئولیت پذیری است و خدمت به مردم شاخص ترین اصل ارزیابی شهرداران است.

فرماندار شهرستان هرسین تصریح کرد: اگر به دنبال هدفی غیر از رفع مشکلات مردم باشیم قطعاً به بیراهه رفته‌ایم.

وی افزود: امروزه هنر مدیریت شهری این است که خود را با سیر تحولات شهری و شتاب تکنولوژی به خصوص در حوزه مبلمان شهری و ایجاد ساختاری تسهیل گر برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان تطبیق دهیم.

ایتوندی در بخش دیگری از سخنانش خواستار همبستگی و همگرایی هر چه بیشتر مسئولین به منظور رفع مشکلات مردم شد و گفت: باید با تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد وحدت و بهره مندی مطلوب از فرصت‌ها زمینه رضایتمندی مردم که ولی نعمتان اصلی این انقلاب و نظام هستند را بیش از پیش فراهم کنیم.

فرماندار هرسین خاطرنشان کرد: استاندار محترم جناب آقای دکتر صحرایی تاکید زیادی بر کار، عمران و آبادانی دارند و از آن مهم‌تر بر سالم سازی و سلامت مجموعه اداری و دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه‌ای دارند و سلامت و شفافیت امور به ویژه امور مالی را در اولویت می‌دانند، لذا همه ما مسئولین بایستی این رویه را سرلوحه کارمان قرار دهیم و با خدمت صادقانه و بی منت از فرصت خدمتگزاری به نحو مطلوب استفاده کنیم.