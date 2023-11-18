تشکیل پرونده برای مسکن ۳۵۷ مددجوی بهزیستی گلستان

سد محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سهم استان گلستان از تفاهم نامه ۱۰ هزار واحدی با سازمان بهزیستی ۷۸۰ واحد است، اظهار کرد: تا کنون برای ۳۵۷ مددجوی تحت پوشش بهزیستی تشکیل پرونده شد.

وی از مراجعه ۳۵۲ مددجو به بانک‌ها خبر داد و افزود: همه افرادی که با بانک‌ها عقد قرارداد کرده‌اند، ۳۴۲ واحد در مرحله پی کنی، ۳۱۳ واحد در مرحله اجرای فونداسیون، ۲۸۱ واحد در مرحله اجرای اسکلت، ۲۳۳ واحد در مرحله اجرای سقف، ۱۶۹ واحد در مرحله سفت کاری و ساخت ۵۳ واحد هم اتمام یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: به هر یک از مددجویان واجد شرایط این طرح، ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود.

وی افزود: به خانواده‌های تک معلول ۱۰۰ میلیون تومان و به خانواده‌های چند معلول هم ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.