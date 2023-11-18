  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبر داد؛

تشکیل پرونده برای مسکن ۳۵۷ مددجوی بهزیستی گلستان

تشکیل پرونده برای مسکن ۳۵۷ مددجوی بهزیستی گلستان

گرگان- مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: تاکنون برای ۳۵۷ مددجوی تحت پوشش بهزیستی گلستان به منظور دریافت مسکن پرونده تشکیل شده است.

سد محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سهم استان گلستان از تفاهم نامه ۱۰ هزار واحدی با سازمان بهزیستی ۷۸۰ واحد است، اظهار کرد: تا کنون برای ۳۵۷ مددجوی تحت پوشش بهزیستی تشکیل پرونده شد.

وی از مراجعه ۳۵۲ مددجو به بانک‌ها خبر داد و افزود: همه افرادی که با بانک‌ها عقد قرارداد کرده‌اند، ۳۴۲ واحد در مرحله پی کنی، ۳۱۳ واحد در مرحله اجرای فونداسیون، ۲۸۱ واحد در مرحله اجرای اسکلت، ۲۳۳ واحد در مرحله اجرای سقف، ۱۶۹ واحد در مرحله سفت کاری و ساخت ۵۳ واحد هم اتمام یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان گفت: به هر یک از مددجویان واجد شرایط این طرح، ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود.

وی افزود: به خانواده‌های تک معلول ۱۰۰ میلیون تومان و به خانواده‌های چند معلول هم ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5941749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وحید IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده مددجوی بهزیستی هستم و معلولیت خیلی شدید هستم الان 2ماه که قراره یه مبلغی وام واسه پول پیش خانه بگیرم ولی جواب درستی به من نمیدن الان صاحب خونه میگه یا پولمو بده یا خونمو خالی کن من الان باید چکار کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها