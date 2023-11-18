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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

صحرایی مطرح کرد؛

بهره برداری از بیش از ۲۱۵۰ طرح پرورشی در کشور

بهره برداری از بیش از ۲۱۵۰ طرح پرورشی در کشور

نظرآباد- وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بهره برداری از دو هزار و ۱۵۰ طرح پرورشی در کشور در قالب طرح شهید سلیمانی، شاداب سازی مدارس را از اولویت های دولت سیزدهم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی صبح شنبه در حاشیه آئین افتتاح دبستان زنده یاد حسن نیکنام شهرستان نظرآباد استان البرز با اشاره به اینکه توسعه امکانات ورزشی، تربیتی و آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار دولت سیزدهم است، گفت: طرح شاداب سازی مدارس به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی مدرسه در کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند، افزود: دولت از هیچ تلاشی در رفع مشکلات آموزشی دریغ ندارد چنانچه شاهد هستیم در بسیاری از مناطق از جمله نظرآباد مدارس با رعایت اصول استاندارد ساخته شده است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در شهرستان نظرآباد بر اساس گزارش‌ها تعدادی زمین چمن مصنوعی ساخته شده است و قطار توسعه فضاهای آموزشی در کشور پر شتاب پیش می‌رود.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای محرومیت زدایی آموزشی و تأمین زیرساخت‌های فرهنگی گفت: ۲ هزار و ۱۵۰ طرح پرورشی تاکنون در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی در کشور بهره برداری شده است.

کد مطلب 5941777

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