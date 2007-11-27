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۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

با حضور صفار هرندی؛

دانشکده خبر شیراز تا پایان آذر ماه گشایش می‌یابد

دانشکده خبر شیراز تا پایان آذر ماه گشایش می‌یابد

رئیس دانشکده خبر از افتتاح دانشکده خبر شیراز تا پایان آذر ماه و پذیرش دانشجو در این دانشکده از بهمن ماه خبر داد.

روح الله احمدزاده کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : کمربند دانشکده خبر باید در دور تا دور ایران برای کشف توانمندیها و استعدادهای بومی کشور ایجاد شود و در این راستا استانداریها و مجموعه های ذی ربط امکاناتی را برای تحقق این کمربند اختصاص می دهند.

وی با بیان اینکه از بهمن ماه 50 دانشجو در رشته خبرنگاری در دانشکده خبر شیراز پذیرفته می شود، در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی این دانشکده در شیراز اظهار داشت: برای جذب هیئت علمی نیاز به مصوبه هیئت امنای دانشکده وجود دارد و موضوع هنوز به قطعیت نرسیده است.

رئیس دانشکده خبر افزود : ساختمان دانشکده خبر در شیراز تجهیز شده است و رئیس این دانشکده به زودی منصوب خواهد شد.

به گفته رئیس دانشکده خبر، استاندارد فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه دانشکده خبر در شیراز حضور خواهند داشت. 

کد مطلب 594190

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