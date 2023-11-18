فلسطین با تاسی از نهضت امام به دنبال احیای حقوق خود است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی صبح شنبه در اجتماع عظیم مردمی در حمایت و دفاع از کودکان مظلوم و بی‌گناه غزه اظهار کرد: امروز مردم استان کردستان همچون سایر مردم کشور به دفاع از مردم سایر اقصی نقاط کشور حماسه‌آفرین شده‌اند و برای دفاع از مظلوم سنگ تمام گذاشته‌اند.

وی بیان کرد: باید از همه آحاد ملت ایران، کوچک، بزرگ، روحانیون، مسئولان و بازاریان باید تشکر کرد که هر جا نیاز به حضور مردم است حماسه می‌آفرینند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به اینکه مردم کردستان همچون ۴۵ سال گذشته در همه صحنه‌ها حاضرند و به نظام اسلامی وفادارند، افزود: در ۴۵ سال قبل مردم ایران اسلامی آمدند و به رهبری امام راحل انقلابی را آغاز کردند که خواهان انقلاب و جمهوری اسلامی و اجرا احکام الهی در این کشور اسلامی بودند و از همان آغازین روز انقلاب اسلامی، آمریکا علیه ایران اسلامی ما برای مهار و انحراف در مسیر انقلاب اسلامی کوشیدند.

توکل به خدا، انسجام و تبعیت از رهبری رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

سردار گشتاسبی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با سه جریان و مطلب مهم به پیروزی رسید، خاطرنشان کرد: که توکل به خداوند متعال یکی از این سه مؤلفه مهم بود که در جای جای این کشور همه اقوام با همه ادیان و با همه تفکر به خداوند توکل کردند و انقلاب را به پیروزی رساندند.

وی بیان کرد: دومین مؤلفه در پیروزی انقلاب اسلامی توجه مردم ما به رهبری امام راحل و فرامین امام و سومین مؤلفه انسجام و اتحاد رموز موفقیت ایران اسلامی بود و تا رسیدن به پایان جهان اسلام تداوم می‌یابد

وی اضافه کرد: امروز در جای جای جهان اسلام هر حرکت، هر نهضت و هر جریانی که علیه منافع آمریکا تلاش می‌کند آن را از جمهوری اسلامی و از امام و رهبری و حضور شجاعانه ملت ما در صحنه‌های مختلف می‌دانند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان بیان کرد: امروز ملت فلسطین با تاسی از نهضت امام و رهبر و الگوگیری از ملت ایران تلاش می‌کند تا با سه رمز وحدت، انسجام و توکل برخدا و قرار دادن نظام جمهوری اسلامی و رهبری این نظام به عنوان ام‌القرای جهان اسلام به دنبال احیای حق و و حقوق خود باشند و در حال جهاد و مبارزه هستند.

وی با بیان اینکه همه معاندین می‌دانند که انقلاب اسلامی ما و مردم مظلوم فلسطین برای حق خود تلاش می‌کنند نظام اسلامی ما شهید داد تا انقلاب اسلامی پایدار بماند و امروز نیز فلسطین در هفتاد سال مبارزه تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار شهید و جانباز برای اسلام و استقلال‌شان ارزانی داشتند و بی‌شک رمز موفقیت ما و دنیای اسلام در اتحاد و تبعیت از رهبری ولی امر مسلمین در عالم است.

آمریکا جنایتکارترین دولت عالم است

سردار گشتاسبی اعلام کرد: همه کسانیکه آمریکا را حمایت می‌کردند می‌دانند که آمریکا و اسرائیل جنابتکارترین دولت در عالم هستند و جرم مردم فلسطین مگر غیر از این است که از خاک و ارزش‌های الهی خود دفاع می‌کند.

وی اضافه کرد: امروز حضور مردم در ثبات، حاکمیت و تداوم انقلاب اسلامی در همه صحنه‌ها اثرگذار است و امروز به کسانیکه با آمریکا و اسرائیل را همراهی می‌کنند اعلام می‌داریم هرجا ردی از اسرائیل و آمریکا باشد پای آنها را قطع خواهیم کرد و عزت و ماندگاری ازآن دنیای مردم مسلمان خواهد بود.

وی در پایان از پیر و جوان و دانش آموز و مسئول که در این مراسم حضور داشتند، تقدیر کرد.