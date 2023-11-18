مهرواره «هوای نو» در آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی صبح شنبه در آئین تجلیل از برگزیدگان مهرواره هوای نو در آذربایجان شرقی گفت: هیئت‌های حسینی در کنار عزاداری برای اهل بیت علیه السلام نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی پیرامون خود بی‌تفاوت نیستند و با کسب اطلاعات از محل و منطقه خود نسبت به شناسایی وضعیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی اقدام کرده و وظیفه خود را نسبت به عموم جامعه به خوبی انجام می‌دهند.

وی خدمات اجتماعی هئیات حسینی را در زمان همه گیری کرونا در حوزه‌های اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی بی نظیر توصیف کرده و افزود: مهرواره هوای نو با هدف شناسایی و تجلیل از هیئات فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سایر حوزه‌ها به همت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: تحکیم بنیان خانواده، هیئت و شهدا، هیئت و هنر و رسانه، هیئت و جهاد علمی، هیئت و جهانی اندیشی، هیئت و ورزش، هیئت و شادی، هیئت و جوانان، هیئت و خدمات اجتماعی از جمله عرصه‌های مورد ارزیابی در مهرواره هوای نو هستند.

لزوم حرکت هیئت‌های حسینی به سمت کار تشکیلاتی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: کمک‌های مردمی با محوریت مساجد و هیئات حسینی در تمامی عرصه‌ها تأثیرگذار است و هیئت با انجام کار تشکیلاتی می‌تواند نقش خود را هرچه بهتر و ارزنده‌تر انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم با اشاره به نقش تشکل‌های دینی و به ویژه هیئات حسینی اظهار داشت: این تشکل‌ها در جریان شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشتند و در طول دوران انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های مختلف از دوران دفاع مقدس گرفته تا در حوادث و مسائل اجتماعی، بلایای طبیعی و به ویژه در ایام کرونا نقش آفرینی ویژه‌ای داشتند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نسبت به گسترش چشمگیر هیئات مذهبی توجه ویژه‌ای داشته و این تشکل‌های مردمی در کنار مساجد و سایر مؤسسات و مجموعه‌های فرهنگی نقش آفرینی خوبی دارند و حتی در برخی از عرصه‌ها از دولت‌ها نیز پیشی گرفته اند و نقش خود را در حوزه‌های مختلف و در برهه‌های حساس به خوبی ایفا کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: کمک‌های مردمی با محوریت مساجد و هیئات حسینی در تمامی عرصه‌ها تأثیرگذار است و هیئت با انجام کار تشکیلاتی می‌تواند نقش خود را هرچه بهتر و ارزنده‌تر انجام دهد و سازمان تبلیغات اسلامی نقش ارشادی هدایتی آموزشی خود را باید به سمت کار تشکیلاتی در هیئت‌های حسینی سوق دهد.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۱۲ هیئت حسینی آذربایجان شرقی که در عرصه‌های مشخص شده در دومین «مهرواره هوای نو» نقش آفرینی ویژه‌ای داشتند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

«مهرواره هوای نو» رویداد برگزیدگان سال هیأت و تشکل‌های دینی است که به همت سازمان تبلیغات اسلامی و با هدف کمک به ارتقا، سطح نگرش و نگاه و رویکرد هیأت‌ها و اصحاب هیأت در مواجهه با عموم مردم و مخاطب با سلایق مختلف و تلاش برای تغییر نگاه عموم مردم به هیأت به واسطه تغییر تصویری که رسانه‌ها از هیأت ارائه می‌دهند؛ برگزار می‌شود.