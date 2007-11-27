روزانه 24 نفر در سمنان متولد شدند

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در همین مدت یک هزار و 487 مورد ثبت فوت شده که نسبت به همین مدت در سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.

محمدرضا احمدیان ثبت ولادت در مهلت قانونی در استان را بیش از 96 درصد عنوان کرد و گفت: از این بابت رتبه سوم در سطح کشور به استان سمنان اختصاص یافته و از لحاظ ثبت ولادت و فوت در مهلت قانونی از متوسط کشوری بالاتر قرار گرفته است.

وی عمده ترین دلیل فوت را در این مدت را بیماری های دستگاه گردش خون با حدود 44 درصد، کهولت سن با 15 درصد و سوانح و مسمومیت با بیش از 11 درصد عنوان کرد و افزود: در نیمه اول امسال هر روز هشت نفر در استان سمنان فوت کرده اند.

احمدیان انتخاب نام ابوالفضل را با هفت درصد و امیرحسین و مهدی را با 6 درصد بیشترین انتخاب نامهای پسر استان سمنان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: فاطمه با بیش از 12 درصد، زهرا با بیش از هفت درصد و فاطمه زهرا با چهار درصد بیشترین نامهای ثبت شده دختر در همین مدت بود.