به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه تجمع بزرگ حمایت از کودکان فلسطینی و محکومیت بمباران مراکز درمانی توسط مهدی صیاد شیرازی فرزند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی قرائت شد.
متن قطعنامه تجمع بزرگ حمایت از کودکان فلسطینی و محکومیت بمباران مراکز درمانی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
قطعنامه تجمع بزرگ حمایت از کودکان فلسطینی و محکومیت بمباران مراکز درمانی
وَإِذَا اَلْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی و ضرباتی که توسط یک گروه کوچک مقاومت فلسطینی و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند بر پیکر پوشالی رژیم اشغالگر قدس وارد شد چنان کاری و راهبردی بود که تمام ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی آن را به چالش کشیده و هیمنه متصور سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی و راهبردی رژیم اشغالگر قدس که همواره برتری برای خود در مقایسه با ملتهای منطقه قائل بوده را زیر سوال برد و گزاره شکست رژیم صهیونیستی را به یک گزاره کاملاً در دسترس برای ملتهای مسلمان تبدیل کرده و تصویر بازنده و شکست خورده رژیم اشغالگر قدس را پیش چشم افکار عمومی منطقه وجهان قرار داد و حتی برای سران این رژیم منحوس مسجل شد که دیگر اسرائیل هیچ وقت خانه امن نخواهد بود و این شروع یک پایان است.
و اما غزه صحنه امتحان ملتها و دولتها و آزمون میزان پایبندی بشر قرن بیست و یکم به اصول انسانی و قواعد اخلاقی و اثبات ناکارآمدی مکاتب دروغین و جعلی غربی و رونمایی چهره شیطانی غرب وحشی و از سوی دیگر خاستگاه پایمردی نسل جدیدی از ملت قهرمان فلسطین و مقاومت پایدار در برابر زور گویان عالم است. صحنه فجیع کشتار بی رحمانه کودکان غزه و شهادت حدود دوازده هزار نفر که بیش از پنج هزار نفر آنان کودکان معصوم و بیگناه هستند و تخریب و ویرانسازی خانههای یک ملت و آوارهسازی صدها هزار زن، مرد و کودک و بیتوجهی آمریکا و متحدان غربی به دهها قطعنامه و کنوانسیون بینالمللی که نظیر این صحنهها را در تاریخ کمتر میتواند یافت.
و امروز ملت بزرگ ایران که از همان آغاز پیروزی انقلاب خود به رهبری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، سرشت پلید آمریکا و خوی درندگی و وحشیگری رژیم منحوس صهیونیستی را بخوبی آگاه بود همراه با ملتهای جهان و همصدا با حنجرهای خونین و نالههای دردناک مادران غزه و در دفاع از کودکان مظلوم غزه و این ملت سربلند باندای 'الله اکبر خامنهای رهبر' اعلام میکند:
۱. اولین و فوریترین اقدام، جلوگیری از کشتار مردم غزه و حملات کور علیه غیرنظامیان بویژه حمله به بیمارستانها، مدارس، اردوگاهها و مراکز امداد رسانی است و باید مجامع جهانی و همه ابزارها برای وادارسازی آمریکا و دشمن صهیونیستی به پذیرش آتشبس فوری و دائمی ماشین کشتار مردم، فعال شوند.
۲. هرچه سریعتر باید محاصره غزه رفع گردد و گذرگاه رفح و گذرگاههای منتهی به غزه فوری و بدون قید و شرط بازگشایی و امداد رسانی و ورود غذا و دارو و ارسال کمکهای انساندوستانه و حیاتی برای نجات بیماران و مجروحین در سریعترین وقت ممکن انجام شود و بههمین منظور از کشورهای همسایه فلسطین اشغالی خاصه مصر و اردن میخواهیم با باز کردن گذرگاهها زمینه کمک به مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین را فراهم آورده و در صورت عاجز بودن از تأمین حفاظت از این گذرگاهها با سپردن پدافند آنها به جبهه مقاومت نام خود را از فهرست ساکتین جنایات رژیم ددمنش صهیونیستی پاک سازند.
۳. نیروهای نظامی و ماشین کشتار رژیم صهیونیستی باید از غزه خارج و به تمامیت ارضی فلسطینیان احترام گذاشته شود؛ فلسطین از آن فلسطینیان است و هیچکس نمیتواند این ملت را از حق مسلم خویش محروم نماید.
۴. دادگاه بینالمللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست، آمریکا و همه دستاندرکاران نسلکشی و جنایت علیه بشریت در جنگ اخیر تشکیل و ضمن مجازات رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار باید خسارات وارده به مردم غزه پرداخت
گردد .۵. از حکام عرب و دول اسلامی به جای اقدامات نمایشی و صرف محکومیت لسانی، مصرانه میخواهیم مراوده اقتصادی با رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی را قطع نموده و با شناسایی نشانهای اقتصادی و تجاری کالاهای صهیونیستی، اجناس و کالاهای این رژیم منحوس در سراسر جهان تحریم گردد.
۶. باید کریدور هوایی نقل و انتقال هواپیماهای رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای جهان بسته و خطوط هوایی این رژیم منحوس زمینگیر شوند.
۷. جنایات وحشیانه و بینظیر حیوان صفتهای صهیونیست در کشتار کودکان مظلوم، ویرانی مراکز درمانی و تبدیل بیمارستانها به گورستان و محرومکردن یک ملت از ضرورتهای اولیه مانند آب، غذا و دارو احساسات ملتهای آزاده را جریحهدار ساخته است. ضمن اعلام آمادگی ملت بزرگ ایران برای پذیرش و درمان مجروحان فلسطینی، جوانان ایرانی آمادهاند تا در صورت فراهم آمدن شرایط، با حضور در کنار رزمندگان جبهه مقاومت درسی فراموش ناشدنی به سفاکان خونآشام صهیونیست بدهند.
در پایان با تقدیر از اقدامات دولت مردمی و حمایت از راهبردهای هوشمندانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنهای مدظلهالعالی از تمامی ملل آزادی خواه، ظلم ستیز و وجدانهای بیدار بشریت میخواهیم با استمرار حضور آگاهانه و اجتماع و اعتراض به این جنایات هولناک، دولتهای خود را به اقدام قاطع و مناسب علیه این رژیم سفاک و دیوسیرت وادار سازند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
٢٧آبان ۱۴۰۲
نظر شما