لزوم همراهی و همکاری همه برای ارتقای دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه رییس مجتمع آموزش عالی گناباد که در تالار اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر برگزار شد، با اشاره به ایجاد هزینه‌های زیاد بر اثر عدم آمایش درست آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: اجرای طرح آمایش به یکپارچگی و کنشگری بیشتر مجموعه‌های متفرقه‌ای که ممکن است حذف شوند، کمک می‌کند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر لزوم همراهی و همکاری همه برای ارتقای دانشگاه، تصریح کرد: اعضای هیأت علمی جوان و دانشجوهای دانشگاه می‌توانند به توسعه و اعتلای شهرستان کمک کنند.

وی از گناباد به عنوان مرکز علم، فرهنگ و هنر یاد کرد و افزود: وجود علامه محمدتقی بهلول در شهر گناباد نماد بارزی از قدمت مبارزه در ایران است.

کلانتری با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع آموزش عالی گناباد گفت: این مجتمع متناسب با این ظرفیت‌ها رشد نکرده است و باید با توجه بیشتر مسئولان در مسیر توسعه کمی و کیفی جهت دهی شوند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید متناسب با شرایط هر زیست بوم، رسالت خود در رفع نیازهای منطقه را به درستی انجام دهند، خاطرنشان کرد: مجتمع آموزش عالی گناباد باید بیش از گذشته با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای علمی برای حل مسائل و مشکلات منطقه ارائه کند.

در پایان این مراسم با قدردانی از علیرضا زمانی بهابادی رییس سابق مجتمع آموزش عالی گناباد، یاسر اسماعیلیان به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

گفتنی است؛ حضور در گلزار شهدای گمنام و مزار علامه بهلول گنابادی، شرکت در جلسه هیأت رییسه و نشست صمیمی فعالان فرهنگی مجتمع آموزش عالی، بازدید از مزارع زعفران، شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم غزه و بازدید از قنات قصبه گناباد به عنوان یکی از آثار ثبتی استان خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو از دیگر برنامه‌های معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به گناباد بود.