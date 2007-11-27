در مورد اتهام سوم موسویان قرار تعلیق تعقیب صادر شد / پیشداوری و تضعیف دستگاه قضایی به نفع کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در یک نشست خبری ، در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرح شده علیه موسویان گفت : مراحل نهایی این پرونده در دادسرا سپری می شود و امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد : سه اتهام از جمله جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و ارائه آن به بیگانگان و همچنین تبلیغ علیه نظام متوجه موسویان بود که در دو مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه وی بی گناه شناخته شده است و در مورد اتهام سوم بی گناهی وی تا این مرحله در دادسرا رد نشده و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : باید این پرونده در مرحله دادسرا به تایید دادستان تهران برسد و اگر موافقتی صورت نگرفت مجدد پرونده با کیفرخواست در دادگاه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام که وی گناهکار شناخته شده، قرار تعلیق تعقیب صادر شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور موسویان در محل کار و شرکت در برخی برنامه ها گفت : بر اساس گفته های قاضی پرونده موسویان ، وی در محل کار حضور نداشته است .

وی در ارتباط با وضعیت موسویان پس از ارجاع پرونده به دادگاه گفت : در صورتیکه پرونده به دادگاه ارجاع شود طبیعی است تصمیم گیری نهایی فقط بر عهده قاضی خواهد بود .

خبرنگاری پرسید اقدام قوه قضائیه نسبت به اظهارات مکرر رئیس جمهور و برخی مسئولان اجرایی در مورد موسویان و موضوع جاسوسی و خیانت چگونه خواهد بود که جمشیدی در پاسخ گفت : مسوولیت صحبت کردن علیه هر متهمی با خود اشخاص بوده و اظهار نظر حق افراد است . اما قوه قضائیه در این خصوص وظیفه پیگیری ندارد.

وی در خصوص درخواست امروز سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دادگاه موسویان به صورت علنی برگزار شود و اینکه وزارت اطلاعات خواسته تا مشخص نشدن این پرونده، موسویان در محل کارش حاضر نشود گفت: پرونده های قضائی و امنیتی که دارای حساسیت ویژه ای هستند نباید پیشاپیش در مجامع، مسایل به این شکل مطرح شود.

وی تاکید کرد : طبیعی است که باید این پرونده روند طبیعی خود را طی کند و به نفع ما نیست که نظام قضایی را تضعیف کنیم و چه مثبت و چه منفی، قاضی را تحت فشار قرار دهیم و به طور حتم قاضی با اتکا به خداوند و تاکید بر وجدان و شرف قضایی نظر خود را اعلام خواهد کرد.

وی تاکید کرد : طی 3 ، 4 روز دیگر این پرونده در دادسرا نهایی می‌شود.

وی خطاب به خبرنگاران رسانه ‌ها گفت : اجازه دهید این پرونده در دادسرا نهایی شود و قطعا پس از آن اطلاعات جامع و تکمیلی ارایه خواهد شد .

وی همچنین در این نشست از تصویب نظام نامه نظارت انتظامی بر رفتار قضائی از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه خبر داد و افزود : مواردی از این نظام نامه اصلاح و نکات جدیدی نیز به آن اضافه شده است.

وی تصریح کرد : در این نظام نامه در خصوص تخلف قضات از توبیخ کتبی تا انفصال دائم از خدمت پیش بینی شده است و مجازات ده گانه ای از جمله اطاله دادرسی بدون جهت قانونی ، عدم نظارت در پرونده ها قضائی ، استنکاف از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ، افشای رای پیش از اعلام رسمی دادنامه ، صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل ، عدم رعایت بی طرفی ، تصدی همزمان دفاتر ازدواج و طلاق اسناد رسمی ، کارشناسی ، ترجمه ، پذیرش هر گونه هدیه ، عضویت در احزاب و تشکل های سیاسی و انتشار نشریات سیاسی و هر گونه تبلیغات حزبی پیش بینی شده است .

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از تصویب نظام جامع اطلاع رسانی از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بر اساس آئین نامه اطلاع رسانی جدید قوه قضائیه ، یک شورای اطلاع رسانی متشکل از چند تن از معاونان قوه قضائیه و همچنین کمیته کشوری اطلاع رسانی و کمیته های تخصصی مرکب از جمعی از مدیران کل روابط عمومی های بخش ها و سازمان های تابعه قوه قضائیه تشکیل می شود .

جمشیدی همچنین از تصویب قعطنامه ای در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و گفت : مباحث مربوط به کودکان و حقوق آنان در این قعطنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی بر توجه ویژه بر رعایت حقوق کودک در ایران اشاره کرد و افزود : توصیه ما به مجامع حقوق بشری به خصوص سازمان ملل و کمیته های فرعی این است که بحث های حقوق بشری را بدور از انگیزه های سیاسی مد نظر قرار دهند .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : قوانین و مقررات و همچنین دین اسلام اهمیت ویژه ای برای حقوق کودکان و زنان قائل است و در این راستا اقدامات بسیاری نیز در دستور کار قرار گرفته است بنابراین به فعالان حقوق بشر پیشنهاد می شود که آنچه را که در خصوص حقوق کودک در کشورما رخ داده است را از نزدیک مشاهده کنند.

جشمیدی ، تفکیک و طبقه بندی زندانیان بزرگسال ، کودکان و نوجوانان ، تفکیک دادگاههای نوجوانان با دادگاههای بزرگسالان ، تهیه لایحه جدید دادگاه اطفال و نوجوانان، تشکیل واحد های حمایتی از کودکان بزهکار دادگستری های سراسر کشور، تاسیس رشته حقوق اطفال درکارشناسی ارشد و لایحه جامع حمایت از کودکان و نوجوانان را از جمله اقدامات قوه قضائیه در راسنای توجه به حقوق کودک برشمرد.

وی همچنین از کاهش قتل های عمدی در تهران خبر داد و گفت: در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش 43 درصدی آمار پرونده های قتل مواجه بوده ایم و این نشان از ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر تهران و سراسر کشور است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اعلام صدور حکم اعدام برای 31 نفر از اراذل و اوباش که از سوی یکی از مسئولان ناجا صورت گرفته بود گفت : حکم اعدامی برای این تعداد صادر نشده است و مشخص نیست که چرا اطلاعاتی در این خصوص از سوی نیروی انتظامی داده شده است .

جمشیدی تاکید کرد : نیروی انتظامی نمی تواند پیش از اعلام قوه قضائیه اطلاع رسانی در ارتباط با این مسائل داشته باشد .

وی همچنین در ارتباط با ضرب و شتم تعدادی از دانشجویان امیرکبیر به علت انتشار برخی مطالب گفت : این امر از سوی مدیر کل زندانهای استان تهران تکذیب شده است اما شکایتی از سوی دانشجویان مطرح شده که در قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد .

وی همچنین در خصوص وضعیت گروگان ژاپنی گفت : انتقال وی به خارج از ایران قطعی است اما همکاری بین اللملی برای آزادی این تبعه ژاپنی ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده زهرا کاظمی گفت : این پرونده در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح شده است اما از سوی قضات شعب تشخیص ایرداتی به لحاظ شکلی به این پرونده وارد شده که پرونده با نقص به مرجع صالح برگشته تا مورد رسیدگی قرار گیرد .

جمشیدی در ارتباط با سیاست و برنامه قوه قضائیه در بحث امنیت سرمایه گذاری گفت : قوه قضائیه بر اساس وظیفه ای که در بحث امنیت سرمایه گذاری از جمله تشکیل دادگاهها و رسیدگی به پرونده ها به نحوی که امنیت سرمایه داران حفظ شود اقدام می کند. اما در ارتباط با زمینه های اجتماعی باید گفت این زمینه در دولت باید فراهم شود.

وی همچنین در خصوص احضار برخی دانشجویان در شیراز گفت : به وضعیت این دانشجویان بر اساس محتویات پرونده رسیدگی خواهد شد اما باید بررسی کنیم تا مشخص شود چه اتهاماتی متوجه این افراد است .

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : رای قضائی متاثر از مسائل خاصی نیست و صرفا بر اساس محتویات پرونده اظهار نظر صورت خواهد گرفت.

