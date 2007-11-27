900 دستگاه تاکسی تلفنی در خراسان شمالی هنوز کارت سوخت نگرفتند

سرهنگ صمد اسنفدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تاکسی های تلفنی از طریق کالا برگ سوخت که در اختیارشان گذاشته شده سوخت خود را تامین می کنند.
وی اضافه کرد: مدارک این تاکسی ها برای صدور کارت سوخت تکمیل شده و به مرکز جهت صدور کارت ارسال شده و امیدواریم که هرچه سریعتر کارت سوخت آنها نیز صادر شود.
اسنفدیاری دلیل تاخیر در صدور کارت سوخت تاکسی تلفنی ها را متوجه شرکت پست دانست که با تاخیر کارتهای سوخت را تحویل می دهد.
سرپرست راهنمایی و رانندگی استان خراسان شمالی فروش سهمیه بنزین را از سوی رانندگان خودروهای عمومی تخلف دانست و خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهده فروش بنزین از سوی این رانندگان در بازار آزاد کارت سوخت آنها را ابطال و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
سرهنگ اسفندیاری همچنین سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو را تخلف دانست و تاکید کرد: تاکنون با 106 راننده متخلف در استان خراسان شمالی که اقدام به سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو کرده برخورد شده و 70 دستگاه تاکسی نیز به پارکینگ منتقل شده است.
وی ادامه داد: براساس قانون سوار کردن بیش از یک مسافر در صندلی جلو جرم تلقی شده و با متخلفان نیز به شدت برخورد خواهد شد.
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