900 دستگاه تاکسی تلفنی در خراسان شمالی هنوز کارت سوخت نگرفتند

سرهنگ صمد اسنفدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تاکسی های تلفنی از طریق کالا برگ سوخت که در اختیارشان گذاشته شده سوخت خود را تامین می کنند .

وی اضافه کرد: مدارک این تاکسی ها برای صدور کارت سوخت تکمیل شده و به مرکز جهت صدور کارت ارسال شده و امیدواریم که هرچه سریعتر کارت سوخت آنها نیز صادر شود .

اسنفدیاری دلیل تاخیر در صدور کارت سوخت تاکسی تلفنی ها را متوجه شرکت پست دانست که با تاخیر کارتهای سوخت را تحویل می دهد .

سرپرست راهنمایی و رانندگی استان خراسان شمالی فروش سهمیه بنزین را از سوی رانندگان خودروهای عمومی تخلف دانست و خاطرنشان کرد: راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهده فروش بنزین از سوی این رانندگان در بازار آزاد کارت سوخت آنها را ابطال و برخورد قانونی نیز خواهد داشت .

سرهنگ اسفندیاری همچنین سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو را تخلف دانست و تاکید کرد: تاکنون با 106 راننده متخلف در استان خراسان شمالی که اقدام به سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو کرده برخورد شده و 70 دستگاه تاکسی نیز به پارکینگ منتقل شده است .