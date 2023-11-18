به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان بردسکن ظهر شنبه با شرکت در اجتماع ضد صهیونیستی بار دیگر وحدت و استکبار ستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.

اجتماع اهالی بردسکنی در حالی که فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسؤولان اجرایی، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حضور داشتند، با در دست داشتن پلاکاردهایی حمایت همه جانبه خود را از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین اعلام داشتند.

در این مراسم حجت‌الاسلام اسماعیل مروجی نسب، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی بردسکن با محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم مظلوم غزه اظهار کرد: این جنایت وحشیانه و ضد انسانی در هیچ جای جهان پذیرفتنی نیست و به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی بردسکن افزود: متأسفانه استکبار جهانی در رأس آن‌ها آمریکای جهانخوار حمایت خود را از اقدامات رژیم کودک‌کش صهیونیستی افزایش داده و با ارسال تجهیزات جنگی در قتل عام مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه نقش بسیاری دارد.

وی افزود: ما ملت ایران اسلامی تا آخرین قطره خون خود پشتیبان و حامی مردم بی‌گناه و بی‌دفاع فلسطین خواهیم بود و ضرورت دارد، امروز جهان اسلام به دفاع از مردم بی‌دفاع فلسطین به پا خیزد تا رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش به‌سزای اعمال وحشیانه و ننگین خود برسند.

گفتنی است؛ تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم کشور فلسطین و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین با سردادن شعارهایی همچون مرگ بر اسراییل، مرگ بر آمریکا، هیهات من الذله، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست و… ضمن ابراز انزجار از رژیم جعلی اسراییل و حامیان آن و همچنین محکومیت حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به زخمی‌ها و بیماران بی‌دفاع در بیمارستان‌های غزه، خواستار برخورد قاطع با صهیونیست‌های غاصب شدند.