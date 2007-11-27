سیروس تسلیمی پخشکننده "چهارانگشتی" به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم با سرمایهگذاری خوبی ساخته شده و اثر موفقی از آب درآمده است. با توجه به شرایط خوب اکران امیدوارم از آن استقبال شود. فیلم ها در این مدت نمایشهایی موفق داشتهاند که امیدوارم این موج همچنان ادامه داشته باشد."
وی با بیان اینکه تبلیغات محیطی و تلویزیونی برای اکران "چهارانگشتی" در دستور کار قرار گرفته، از معرفی آن به مردم با حمایت تلویزیون و پخش تیزرها خبر داد. فیلم سینمایی "چهارانگشتی" به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی سهیلی ساخته شده و بهرام رادان، جمشید هاشمپور و لیلا اوتادی در آن بازی میکنند.
رادان در این فیلم در دو نقش پلیسی و قاچاقچی مواد مخدر به ایفای نقش پرداخته است. "چهارانگشتی" که تقابل خیر و شر را به تصویر میکشد با مشارکت موسسه ناجی هنر تولید شده و پخش آن بر عهده امید فیلم است.
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