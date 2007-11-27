به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عسگری نماینده مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل نود در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: سئوال کنندگان از وزیر کشور 7 نفر بوده اند اما 6 نفر از طرح سئوال خود منصرف شده اند ولی بنده بر طرح سئوال خود تاکید و اصرار دارم.

وی با بیان اینکه خرید واگن های قطار شهری جزء اولین دستورات احمدی نژاد در مشهد بود، تصریح کرد: با گذشت 2 سال هنوز این واگن ها خریداری نشده است.

عسگری همچنین گفت: یک روز اعلام کردند قرار داد خرید واگن ها با روسیه در حال نهایی شدن است، روز دیگر گفتند با آلمان، ولی اکنون قرار داد خرید با کشور چنین امضا شده ، به این صورت که قطعه ها را از اروپا خریداری خواهند کرد تا در نهایت در چین ساخته شود و سپس به ایران فرستاده شود.

این عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه این موضوع اکنون به یک معضل تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: مردم می گویند چگونه است که دولت برای خرید 12 واگن به مردم این همه وعده داده ولی تا کنون عملی نشده است.

به گفته عسگری به دلیل پیگیری مطالبات مردم مشهد و زائران، ناچار شدم از وزیر کشور سئوال کنم.

نماینده مردم مشهد تصریح کرد: با توجه به سهمیه بندی بنزین، راه اندازی قطار شهری، تا حدود زیادی می تواند گره گشای مشکلات مردم در این شهر باشد.