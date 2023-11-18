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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

استاندار بوشهر:

مولد سازی در دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با جدیت دنبال شود

مولد سازی در دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با جدیت دنبال شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: انتظار می‌رود که مولد سازی در دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر شنبه در نشست با مدیر عامل شرکت پست ایران اظهار داشت: ایجاد یک مرکز پشتیبان برای فعالیت‌های شرکت پست در مرکز استان امر مهم و لازمی است که باید محقق شود.

وی خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های مجموعه پست شد و تصریح کرد: برون سپاری برخی از فعالیت‌های شرکت پست به بخش خصوصی، موجبات افزایش سطح کیفی خدمات می‌شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: پست یک‌نهاد خدمات رسان است و با وجود پیشرفت‌های زیادی که در فضای مجازی و سایبر ایجاد شده؛ کماکان نقش و کارکرد پست غیرقابل انکار است.

وی با تاکید بر اهمیت مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی افزود: مولد سازی کمک شایانی به بهبود وضعیت دارد و با انجام دقیق مولد سازی، علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده، سایر امور نیز با موفقیت انجام می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شرکت پست استان با مولد سازی، می‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت را دریافت کرده و با نقدینگی حاصل از مولد سازی، در ساخت واحدهای جدید و نوساز اهتمام ورزد.

کد مطلب 5943401

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