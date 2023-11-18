به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر شنبه در نشست با مدیر عامل شرکت پست ایران اظهار داشت: ایجاد یک مرکز پشتیبان برای فعالیت‌های شرکت پست در مرکز استان امر مهم و لازمی است که باید محقق شود.

وی خواستار مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های مجموعه پست شد و تصریح کرد: برون سپاری برخی از فعالیت‌های شرکت پست به بخش خصوصی، موجبات افزایش سطح کیفی خدمات می‌شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: پست یک‌نهاد خدمات رسان است و با وجود پیشرفت‌های زیادی که در فضای مجازی و سایبر ایجاد شده؛ کماکان نقش و کارکرد پست غیرقابل انکار است.

وی با تاکید بر اهمیت مولدسازی در دستگاه‌های اجرایی افزود: مولد سازی کمک شایانی به بهبود وضعیت دارد و با انجام دقیق مولد سازی، علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده، سایر امور نیز با موفقیت انجام می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شرکت پست استان با مولد سازی، می‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت را دریافت کرده و با نقدینگی حاصل از مولد سازی، در ساخت واحدهای جدید و نوساز اهتمام ورزد.