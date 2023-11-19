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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۷:۲۹

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛

جشنواره کتاب «فرهنگیان مؤلف» در دیلم برگزار شد

جشنواره کتاب «فرهنگیان مؤلف» در دیلم برگزار شد

بوشهر- به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، جشنواره کتاب فرهنگیان مؤلف در دبیرستان‌صدف شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، جشنواره کتاب فرهنگیان مؤلف عصر شنبه در دبیرستان دخترانه صدف و با حضور امام جمعه، فرماندار، معاون سیاسی، بخشدار مرکزی، مدیر آموزش و پرورش، رئیس شورای شهر دیلم، رئیس کتابخانه‌های عمومی، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کانون پرورشی، فکری و سایر مسئولان شهرستانی برگزار شد.

در این جشنواره از مجموعه کتب و تالیفات فرهنگیان شهرستان دیلم نمایشگاهی برپا شد.

در پایان این جشنواره از ۱۵ فرهنگی مؤلف کتاب شهرستان دیلم تجلیل به عمل آمد.

همچنین به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تعداد ۱۰۰ جلد کتاب از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدرسه صدف اهدا شد.

کد مطلب 5943465

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