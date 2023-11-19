برنامه ریزی برای احداث ۲پایگاه انتقال خون در ایوان و دهلران

لیلی عاصم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در استان ایلام تنها یک پایگاه انتقال خون در شهر ایلام وجود دارد که با درنظر گرفتن شرایط و شاخص‌های اهدای خون در سایر شهرستان‌ها برنامه ریزی های لازم برای احداث ۲ پایگاه در شهرستان‌های ایوان و دهلران صورت گرفته است.

وی بیان کرد: این ۲ مرکز بعد از طی مراحل مناقصه گذاری در حال حاضر وارد فاز اجرایی ساخت هستند که برای دهه مبارکه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

مدیرکل انتقال خون استان ایلام اضافه کرد: در مابقی شهرستان‌ها نیز فرآیند خون گیری از طریق برگزاری تیم‌های سیار صورت می‌گیرد.

عاصم آبادی در خصوص وضعیت تجهیزات پایگاه انتقال خون ایلام نیز گفت: این پایگاه مجهز به تجهیزات فنی به روز است و تنها مشکل ما عدم استقرار دستگاه غربالگری است که تا قبل از پایان سال نیز نصب خواهد شد.

وی گفت: مزیت نصب این دستگاه این است که نیاز استان ایلام به ارسال روزانه نمونه‌های خون به مرکز کرمانشاه مرتفع می‌شود و ما به صورت مستقل کارهای مربوط به آزمایشات خون را می‌توانیم انجام دهیم.

عاصم آبادی افزود: افزایش ذخایر خونی و فرآورده‌های آن یکی از دستاوردهای سازمان انتقال خون است، نمونه آن آزمایش‌های غربالگری مولکولی است که در تشخیص زودرس عوامل عفونی کمک می‌کند و باعث ارتقای سلامت خون و فرآورده‌های خونی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل انتقال خون استان ایلام گفت: همچنین ارزش پلاسمای اهداکنندگان را برای تولید داروهای موردنیاز کشور را به همراه دارد.